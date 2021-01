La Asociación por el Derecho de los Ancianos acaba de hacer público un comunicado ante la situación en la que viven, en parte ya explicada esta mañana por INFORMACIÓN. Aseguran que no tiene sentido que mañana se realice una desinfección si no existe garantías de que todas las personas, usuarios y personal son negativos (ayer aparecieron 15 usuarios más como positivos, que se vienen a sumar a los ocho detectados el 29 de diciembre y a otro más el 5 de enero). En total, hay 104 usuarios, con lo cual prácticamente el 25% tiene el covid. En el escrito añaden que solo hay una enfermera, que la situación es muy crítica y que la Conselleria de Sanidad les está dando largas. Hoy no se ha producido declaración de ninguna administración al respecto de este asunto. El colectivo ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia hoy.

Por su interés, reproducimos íntegramente el escrito que han remitido a los medios de comunicación hace unos minutos.

Que ante el desamparo al que tiene condenada a nuestra Residencia Salud Pública y la Conselleria de Sanidad, a quienes en repetidas ocasiones se les ha pedido desde la Dirección de la Residencia y desde la Asociación, que debían repetirse las PCR a los mayores por haber estado siendo atendidos por los 15 trabajadores que dieron positivo, la empresa concesionaria La Saleta Care SL, realizó ayer 9 de enero por la noche test de antígenos a los residentes, y éstos han arrojado un total de 15 positivos más entre los residentes. Por lo que en total ahora hay 24 positivos entre residentes y 15 entre trabajadores. Esto asciende a un total de 39 positivos. Huelga decir que ahora habría que repetir también la prueba a los trabajadores que estaban limpios y que han estado atendiendo a esos nuevos 15 residentes que no estaban aislados, por lo que los datos actuales no se ajustan totalmente a la realidad porque desconocemos si hay más trabajadores positivos porque erróneamente no se realizan a todos (trabajadores y residentes) a la vez. Desde la Asociación se ha tramitado, con alguna ayuda del alcalde, la desinfección de la Residencia por parte de una unidad dependiente de la UME y mañana día 11 de enero según nos ha transmitido el Teniente Jorge Sánchez Carcelén del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológico y Químico se personarán en la misma. Pero desde ADBAR consideramos vital que esa desinfección debe ser posterior a volver a realizar la prueba a todos los trabajadores o nunca cerraremos este brote y las consecuencias pueden ser muy graves. Creemos que con todo lo que ha costado que venga el personal del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológico y Químico SE DEBERIA HACER PRUEBA URGENTE HOY MISMO ANTES DE QUE DESINFECTEN A TODOS LOS TRABAJADORES porque sino, nunca vamos a acabar con esto. Hay trabajadores que estaban "limpios" que han estado atendiendo a residentes positivos y que se pueden haber contagiado y pueden poner en peligro a los que de momento son negativos. La situación es muy critica. No tenemos personal sanitario. Una única enfermera está atendiendo a 104 residentes y no hay recambio para las mismas. El riesgo de contagio para los residentes que son, a dia de hoy negativos es muy alto. En la Residencia carecen de espacio físico para aislar y de recursos humanos y materiales, y tememos por su vida. Instamos de nuevo a la Conselleria de Sanidad a que intervenga esta Residencia, pero ante el abandono y decepción por la inactividad de las Consellerias de Igualdad y Politicas Inclusivas, la Conselleria de Sanidad, Salud Pública, la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de Elche ante tan difíciles circunstancias, hoy 10 de enero, tras una Junta telemática de la Asociación, hemos acudido a los Juzgados de Elche para presentar denuncia ante la Fiscalía de este área, aunque este órgano judicial ya tiene en su poder el informe que le trasladó el Síndic de Greuges en su día.