Los militares han vuelto a Elche. Lo hicieron en marzo, al inicio de la pandemia, para revisar infraestructuras estratégicas, y regresaron a Elche este lunes, en este caso para desinfectar la residencia de la tercera edad de Altabix, uno de los puntos calientes del covid en el municipio. En principio se pensaba que las tareas se completarían en apenas dos días. Sin embargo, en vista de la larga lista de casos que aquí se están dando y de la situación en general del centro, no se descarta que los trabajos se prorroguen hasta el miércoles.

En torno a unas 42 personas, entre usuarios y trabajadores, según datos aportados por familiares y trabajadores, se han visto o se están viendo afectados por el coronavirus. Por este motivo ha acudido el Ejército de Tierra, en concreto el regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) «València 1», para aplicar un tratamiento intensivo en las habitaciones y demás instalaciones. Este medio ha intentado contactar con la dirección del centro en Elche y con el grupo matriz en València para recabar sus valoraciones, sin éxito.

Poco antes de las 13 horas, cuatro vehículos y 11 efectivos militares llegaron a la residencia, donde montaron una estación de descontaminación en el patio antes de empezar a nebulizar habitaciones durante unos 90 minutos cada una y, tras ventilar, proceder a limpiar manualmente con agua y lejía o alcohol las distintas superficies. Al frente de esta unidad, un referente en lo concerniente a la defensa contra agresivos de carácter nuclear, biológico y químico, se encuentra el brigada Raúl Barberá.

El problema está en que todo este trabajo puede quedar en nada en cuanto se marchen los militares. Y es que familiares y trabajadores de este centro aseguran que las administraciones públicas no están actuando como debieran. No en estas últimas semanas o meses, sino desde hace años. En 2019 cambió la concesionaria tras las numerosas quejas por falta de personal y de higiene, problemas que luego han continuado y que ha recogido el Síndic de Greuges hasta en tres pronunciamientos.

Es más, en los últimos meses los servicios de inspección de la Generalitat han propuesto hasta siete expedientes sancionadores a la empresa, La Saleta, que se hizo con la gestión de la residencia pública en 2019.

«No tiene sentido»

La Asociación por la Dignidad y Bienestar de los Ancianos en Residencias (Adbar), en un comunicado horas antes de la llegada del Ejército, aseguraba que no tiene sentido que se realice una desinfección si no existe garantías de que usuarios y personal son negativos.

Y es que en estos tres últimos días han aparecido casi una veintena de nuevos positivos, lo que en principio sitúa la cifra, según familiares y trabajadores, en cerca de 42 afectados (26 personas mayores y 16 trabajadores). En la residencia hay aproximadamente 104 usuarios y cerca de medio centenar de trabajadores. En el escrito añaden que solo hay una enfermera, que la situación es muy crítica y que la Conselleria de Sanidad les está dando largas. El colectivo presentaba este pasado domingo una denuncia en el juzgado de guardia ante la Fiscalía ante el presunto abandono y la presunta inactividad de las consellerias de Políticas Inclusivas, Sanidad, la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de Elche.

«Desde Adbar consideramos vital que esa desinfección debe ser posterior a volver a realizar la prueba a todos los trabajadores o nunca cerraremos este brote y las consecuencias pueden ser muy graves», indican en el comunicado. El colectivo expresa el miedo que tienen no solo ellos por sus seres queridos, sino también los propios trabajadores que están al límite, que denuncian numerosas carencias y además con el covid tan cerca.

Un familiar de uno de los residentes manifestaba este lunes con honda preocupación: «No hay ningún refuerzo en la residencia. No hay ni las auxiliares de enfermería que debería haber por pliego».

En este contexto, este lunes ha habido que lamentar el fallecimiento de una de las residentes, aunque no ha trascendido si era uno de los positivos por covid. Además, dos de los positivos que había de coronavirus fueron trasladados el domingo a un centro hospitalario al empeorar su situación. La situación está absolutamente desbordada.

El grupo municipal de Vox, que tacha la situación de «muy grave», presentó este lunes un ruego al ejecutivo en el que pide al Ayuntamiento que solicite al Consell el desalojo completo de la residencia, acometer urgentes reformas, así como dotar a la misma del personal adecuado tras su desinfección y rehabilitación completa.

«Están aquí (en referencia al Ejército) como consecuencia de una petición de los familiares, de una necesidad del centro, pero desde luego, desde una gestión municipal», señalaba ayer el alcalde ilicitano Carlos González.

El alcalde urge a Sanidad que asuma el control total

Carlos González considera que el paso siguiente es que la Generalitat rescate la concesión administrativa

El alcalde de Elche, Carlos González, ha reclamado este lunes una intervención sanitaria urgente, el control total de la residencia de personas mayores de Altabix, así como que la Generalitat rescate la concesión, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges. «Quiero trasladar mi máxima preocupación por la situación de la residencia y lo que viene aconteciendo desde hace varios meses en la misma. Una situación que se ha agudizado en los últimos días», señalaba el primer edil. Tras la intervención del Ejército, González considera que Sanidad debe tomar el control «inmediatamente de esta residencia» algo que «está protocolarizado» para «frenar la cadena de acontecimientos que se está produciendo y que está poniendo el riesgo la salud de los residentes, que son personas mayores más vulnerables». Y en segundo lugar, en el medio y largo plazo, y tras tener acceso a las resoluciones del Síndic, el alcalde cree firmemente que la Conselleria de Políticas Inclusivas debe llevar a cabo «el rescate de una concesión que está dando problemas se forma sistemática». En noviembre el alcalde ya pidió al Consell una «acción urgente».

Salud Pública no se considera responsable del brote

Salud Pública en Elche no se considera responsable del aumento de casos en esta residencia. La titular en Elche, Antonia Soriano, en declaraciones a Onda Cero, afirma que no haber hecho al mismo tiempo los test PCR a los usuarios y a los trabajadores no ha provocado el aumento. «Los trabajadores deben llevar sus equipos de protección EPI. El problema es que este virus es muy contagioso y que es un problema de corresponsabilidad», ha afirmado, además de asegurar que están haciendo todo lo posible.