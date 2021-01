El PP de Elche presentará en el próximo pleno ordinario una moción que recogerá un plan de choque con el fin de ayudar a la hostelería y al pequeño negocio y por importe de 1,5 millones de euros.

El líder del PP local ilicitano, Pablo Ruz, considera que los hosteleros y el pequeño comercio "necesitan de manera urgente que su Ayuntamiento les preste ayuda inmediata. Hablamos de miles de familias, centenares de negocios que ven su futuro muy negro si no se hace algo ya“. En esta línea asegura que hace una semana solicitaron a PSOE y Compromis que pusieran en marcha un plan de rescate para la hostelería y pequeño comercio, pero que lo único que había obtenido por respuesta era el silencio, "poniendo en evidencia su falta de empatía y solidaridad con estos sectores”.

El edil ha querido destacar que en cualquier caso el PP sigue ofreciendo su colaboración al ejecutivo local para salvar empleos y empresas, y por eso presentarán un plan de rescate económico con ayudas directas al sector de la hostelería y pequeño comercio por valor de 1.500.000 de euros en el próximo pleno y con unas bases redactadas fruto del consenso con los representantes del sector hostelero.

“Ante la inacción de González, nosotros presentamos medidas urgentes y eficaces que ofrecerán más liquidez a estos sectores que a día de hoy solo están recibiendo por parte de sus administraciones públicas prohibiciones, restricciones y subida de impuestos. La falta de apoyo y empatía de González está hundiendo en la más absoluta miseria a aquellos que han hecho grande a este pueblo. González está evidenciando su carácter mas déspota al olvidarse de aquellos que peor lo están pasando, aquellos que siguen pagando sus impuestos a pesar de no poder ejercer plenamente su trabajo, aquellos que pagan una subida de luz del 27% a pesar de poder trabajar únicamente media jornada”, ha dicho el senador Ruz.

Desde el PP añaden además: "A diferencia de lo que ha hecho el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, al reunirse con ellos, González ha sido incapaz de sentarse con los representantes de este sector, mostrando un alejamiento y falta de empatía inaudita. Ser representante público y en concreto alcalde de una ciudad es saber escuchar, a pesar de que no te guste lo que vas a oír”.

“González aún no ha aprendido que las restricciones tienen que venir acompañadas de ayudas directas, repetimos: ayudas directas y no de una partida genérica del presupuesto. Si el alcalde o la concejal de Hacienda no saben de dónde sacar el dinero, nosotros se lo diremos, pero no permitiremos que desangren a estos sectores tan importantes para el desarrollo de nuestro municipio”, ha concluido Ruz.