La Asociación para el Bienestar y la Defensa de los Ancianos en Residencias (ABDAR) ha confirmado hace unos minutos que al menos 17 usuarios y personal de la residencia Altabix, en Elche, también son positivos por coronavirus. La cifra, desde el 29 de diciembre, se eleva a 56 personas contagiadas. Los test se realizaron el pasado martes, el segundo día que el Ejército, a través de un grupo especializado en la lucha Nuclear, Biológica y Química, estuviera desinfectando las instalaciones.

Las familias ya aseguraron ayer que no estaban nada satisfechas con la labor de desinfección por dos motivos. Uno, porque no se había llegado a todos los rincones de la residencia; y el segundo, porque no entendían que se realizara cuando hay usuarios positivos ya que, por mucha limpieza que se realizara, el virus continuaba dentro. La residencia Altabix es de gestión por concesión aunque de responsabilidad pública y desde el mes de noviembre el Síndic de Greuges, Ángel Luna, está reclamando a la Conselleria de Igualdad y de Políticas Inclusivas que, si no es capaz de resolver las múltiples deficiencias que presenta, que la rescate. La concejal de Compromís, Esther Díez, aseguró en una comparecencia el pasado viernes que la consellera, Mónica Oltra, ha contestado a la institución que le diga cómo hacerlo. El alcalde también ha pedido la intervención de la Conselleria de Sanidad en este asunto, aunque el viernes aseguró tras hablar con el director que la situación estaba "normalizada".

ABDAR asegura que la residencia no reúne las condiciones para el confinamiento de los positivos. Es decir, no existe un número de habitaciones individuales suficiente por lo que muchos están en parejas con otros contagiados. La asociación duda de por ellos el centro reúna las condiciones para cumplir los protocolos sanitarios con la enfermedad, algo que también ha criticado la formación Vox, que el pasado martes llevó 300 batas nuevas al personal que trabaja allí para mejorar sus condiciones de trabajo, dando a entender con ello que no tenían suficiente material para ello.

Cifras

La cifra de 59 contagiados (dos de los cuales han sido trasladados al Hospital General tras su empeoramiento) y en tan solo dos semanas no está ni mucho menos cerrada. Salud Pública dejó entrever esta semana que el virus se ha podido expandir a través de los trabajadores y que estos no habrían llevado la correcta profilaxis a la hora de la indumentaria con la que realizan su labor. Hay que tener en cuenta que mucho de los usuarios llevan pañal o tienen procesos de demencia, por lo cual el contacto personal con enfermero es imprescindible para su simple higiene.

El brote se detectó el 29 de diciembre y afectaba a 8 usuarios, que un día antes habían sido sometidos a pruebas PCR, precisamente para saber si el centro estaba limpio y se iba a poder vacunar a los ingresados. Aquellos positivos obligaron a paralizar la profilaxis. Hasta el 4 de enero no se realizaron los test a los trabajadores y el 5 de enero se supo que también había 13 trabajadores con el virus, más otro usuario que dio positivo. En total la cifra subió ya a 24. Durante el pasado fin de semana, la empresa que gestiona la residencia decidió realizar pruebas, que arrojaron, al menos, 15 casos más. Mientras tanto, desde el día 6 las familias estaban esperando una respuesta del Ejército para que a través de la UME, se acudiera a limpiar las instalaciones. Con esos 39 positivos, Salud Pública repitió ayer martes las pruebas y detectó los nuevos 17, que suman en total 56. El domingo, ABDAR presentó una denuncia en el juzgado de guardia, mientras que la Fiscalía también tiene el expediente desde el pasado mes de diciembre.

El Ayuntamiento, sin ninguna mención

En otro orden de cosas, la junta de portavoces del Ayuntamiento de Elche se reunió ayer para analizar la situación sanitaria por el covid, con asistencia de responsables de Salud Pública. En la nota municipal, no existe ninguna referencia a la situación por la que pasa la residencia de Altabix.

El Centro de Congresos Ciudad de Elche acogió ayer tarde la junta de portavoces del Covid que se celebra cada mes y a la que asistió, junto al alcalde y representantes de todos los grupos municipales, la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, quien aportó los últimos datos sobre la situación de la pandemia en Elche. Unos datos “muy preocupantes” según ha confirmado la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, quien ha indicado que, tal y como informó Soriano, el objetivo es vacunar antes de febrero a sanitarios, grandes dependientes y usuarios de residencias de mayores.

Sobre el proceso de vacunación, Galiana ha explicado que “el ritmo de vacunación en la Comunidad valenciana es muy bueno. A lo largo de este fin de semana se ha incrementado logrando situarnos como segunda comunidad con mayor porcentaje de vacunas administradas, en torno al 94%”.

Tal y como ha indicado la concejala, la planificación es seguir vacunando a sanitarios, residencias de mayores (en las que se vayan cerrando los brotes) y socio sanitarios. Se va a comenzar a vacunar en los centros ocupacionales, a dependientes y sus cuidadores y centros de día de mayores. Y junto a ello, la previsión contempla suministrar la segunda dosis a los primeros vacunados.

En cuanto a la situación de la pandemia en Elche, Mariola Galiana, ha dicho que “la directora general de Salud Pública cercioró lo que veníamos observando y avisando a la ciudadanía a lo largo de estas semanas. Estamos en un incremento muy significativo de casos positivos y por tanto en la tasa de incidencia acumulada. La situación del municipio es muy preocupante”.

La concejala ha añadido que “nos preocupa muchísimo la tendencia que estamos experimentando en muy poco tiempo y ello nos obliga a extremar las medidas sanitarias y de control para evitar una mayor propagación”.

Galiana ha incidido en que la mayoría de los casos de contagios son de origen social, “algo que nos indica que los ilicitanos nos hemos relajado y hemos bajado la guardia frente al virus. Hay que insistir en que los encuentros familiares, las reuniones de amigos, las cenas… son el origen de un elevado por de contagios. No podemos pensar en que nuestros amigos o familiares, por ser amigos o familiares, no nos pueden contagiar. Todo lo contrario, al confiarnos nos relajamos y dejamos de usar la mascarilla y el uso de la misma es fundamental para protegernos ante el virus”.

La concejala ha concluido señalando que “la presión y carga hospitalaria en nuestro municipio es muy preocupante, nuestros centros de salud están saturados y nuestros sanitarios agotados, por este motivo, más que nunca, debemos extremar la precaución y limitar nuestros contactos sociales”.