La imagen de la Universidad de Elche durante trece años

¿Quién no conoce a María Teresa Pérez Vázquez y a quién no conoce María Teresa Pérez Vázquez?. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante en 1989, doctorada con la calificación de Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado en 1990, esta ilicitana, que estudió en el colegio Santa María hasta Bachillerato y el COU en València, ha sido durante los últimos años la imagen de la Universidad Miguel Hernández de Elche porque allí donde acudía ha sabido representar como pocos a la institución académica. Y no hay nadie que pueda ponerle un pero. Un simple ejemplo: «Ha demostrado en numerosas ocasiones un gran entusiasmo para conseguir tanto el acercamiento de la enseñanza universitaria a la sociedad civil y militar como el de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil». Eran palabras del coronel de Infantería de Marina Juan Bosco Montero en octubre de 2019 durante la imposición de la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco, una de las numerosas distinciones que desde hace más de una década acumula y uno de los últimos elogios en público que ha recibido. Pero si lo que hablamos es de reconocimientos, no acabaríamos nunca: Ram d’Or del Ayuntamiento de Elche (2011); Dama Portaestandarte de la Venida de la Virgen (2011); pregonera de las Fiestas de Agosto (2011), Dama de Honor con Medalla de Oro de la Real Orden de la Dama de Elche (2013), miembro de honor de la Asociación Ilicitana de Profesionales de la Danza y el Arte (2014), Dàtil d’Or de la Asociación de Informadores de Elche (2014), dama Portaestandarte del Misteri d’Elx (2016), pregonera de la Semana Santa de Elche (2017), miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (2017) o, más reciente, directora del Instituto Juan Gil Albert (2020), cargo del que también ha dimitido recientemente.