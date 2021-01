La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha denunciado las condiciones en las que se está ofreciendo el servicio en el consultorio médico de la localidad, donde los usuarios critican su saturación por la falta de profesionales sanitarios, en pleno repunte de casos de covid. La regidora señala que «los dos pediatras y cuatro médicos con los que debería contar el centro, según sus características y población atendida, se han reducido a solo dos médicos, así como también el personal de enfermería»

Ruiz, que lleva meses quejándose tanto al departamento como a la propia consellera Ana Barceló, dice que el déficit se debe a que «ante la solicitud de vacaciones o de bajas por enfermedad, desde el departamento y la Conselleria no se sustituye al personal sanitario al no haber médicos disponibles en las bolsas de empleo de la zona», motivo por el que se ha incrementado la agenda de pacientes. «Nuestros médicos continúan saturados, no tienen tiempo de realizar todas las consultas telefónicas ante la acumulación de pacientes». El Ayuntamiento tiene constancia de varios vecinos a los que se les ha comunicado que han estado en contacto con positivos confirmados «que ya tienen síntomas compatibles con el virus y que están esperando, desde hace cinco días, a que contacten con ellos desde el consultorio para poder hacerse la prueba PCR».