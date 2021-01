El sindicato Comisiones Obreras ha hecho público esta tarde un comunicado ante "la situación que atraviesa la residencia de la tercera edad de Altabix, desde CC.OO. denunciamos que la situación que viven los trabajadores y trabajadoras se asemeja al caos. La tasa tan elevada de positivos entre los residentes y trabajadores hace que sea imprescindible la intervención de la residencia por parte de Consellería, noticia que hemos conocido recientemente y que valoramos pero reiteramos que debería haber sido antes, además de que no se ha tomado el control como establece el grupo catalogado G2 en el decreto de verano de la Conselleria sobre las residencias. Tan solo se han enviado cuatro sanitarios, dos horas cada uno de ellos".

"Esta residencia pública de gestión privada -continúa el sindicato-, en este caso por la empresa La Saleta, creemos que no debe quedar impune ante la nefasta gestión llevada a cabo. La falta de personal por situaciones de IT, por haberse contagiado de Covid y por el déficit de personal estructural, hace que la situación del conjunto de la plantilla sea insostenible para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones, con sobrecarga del mismo, llevando a cabo tareas que no son de su responsabilidad y ante esto no encuentran receptividad por parte de la empresa a la situación que están padeciendo".

En numerosas ocasiones desde el sindicato, "hemos denunciado públicamente y ante la autoridad laboral esta situación pero poco ha cambiado. Entendemos que si una empresa no cumple el contrato, Consellería debería de tomar medidas contundentes y rescindir el contrato con lo que ello conlleve. Recordemos que esta residencia de la tercera edad es pública por lo que la Consellería tiene responsabilidad en su buen funcionamiento. Desde el sindicato apostamos por la gestión pública de servicios esenciales como el del cuidado de nuestros mayores".