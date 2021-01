Sanidad Pública declaró ayer 17 positivos más en la residencia de Altabix, en Elche, lo que eleva a 59 el número de contagiados (43 de los 107 usuarios y 16 trabajadores) desde que el 29 de diciembre la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR) informara de que ocho residentes habían dado positivo. El lunes y el martes el Ejército, a través del Regimiento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) habían desinfectado las instalaciones.

Según fuentes próximas al centro, todas las alas tienen positivos por lo cual es imposible aislar a los enfermos de los que están «sanos» para crear corredores seguros que eviten la propagación del virus, que ha llevado ya a ingresar en el Hospital General a dos ancianos. La falta de personal (hay enfermeras y auxiliares de baja y no se encuentra a sustitutos) hace que desde el 5 de enero, cuando se registraron las primeras bajas de los trabajadores (también hay en limpieza, lavandería o cocina), la situación sea límite en opinión de las familias.

«Tristeza»

«No tenemos palabras para expresar la profunda tristeza que sentimos ante estos datos y los hechos que hemos estado viviendo», aseguró anoche en un comunicado ADBAR, que añade: «Las pruebas no se han hecho a la vez a trabajadores y residentes desde el día 29 de diciembre. Al ir siempre desacompasadas nunca teníamos un mapa real de trabajadores y residentes positivos. Ayer (por el martes) por fin se realizaron a ambos colectivos simultáneamente. El colectivo recordó que había solicitado sin éxito que la desinfección por el Ejército se retrasara «hasta la realización de PCR a todos a la vez. Este Regimiento no ha desinfectado las habitaciones de los que se suponía que no eran positivos, y que hoy se ha confirmado que sí lo eran. Igualmente nos sentimos muy despreciados por Sanidad, Salud Pública y nuestros gestores políticos, ante la falta de apoyo y ante las inverosímiles declaraciones que realizan. Es realmente lamentable que en estas circunstancias tan adversas no vayamos todos de la mano para tratar de que estas personas mayores reciban la asistencia sanitaria que merecen. Por nuestra parte sólo nos queda seguir alzando la voz por ellos, los que no la pueden alzar, nuestros mayores».

El centro es el que peor se encuentra en cuanto a positivos de la ciudas, según ADBAR, al menos otras dos residencias habrían tenido casos positivos que han obligado a suspender en todas ellas la vacunación contra la covid, que Sanidad Pública no realizará por ahora. La residencia de Altabix se encuentra en el punto de mira del Síndic de Greuges desde noviembre cuando, atendiendo una queja de ADBAR, solicitó un informe de situación a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La solución que apuntó el departamento que dirige Mónica Oltra no convenció ni a Ángel Luna ni a ADBAR por lo que el Síndic emitió en diciembre una segunda resolución en la que venía a decir que si la administración era incapaz de resolver los problemas de la gestión, que lleva una empresa por concesión, lo que debía hacer era rescatarla. La edil Esther Díez, de Compromís, aseguró el viernes que Igualdad le ha pedido al Síndic que le diga cómo, según ADBAR, la propia resolución ya contesta a esta pregunta.

El centro llega al Nivel G2 por su «grave evolución»

Sanidad ha elevado el nivel de alerta en la residencia de Altabix a G2, según los familiares. Esta clasificación se instauró por resolución de la Conselleria el 20 de junio cuando la situación de la epidemia evoluciona a «gravedad». Según ADBAR, la Conselleria en estos casos «tiene que asumir el control de la asistencia sanitaria del centro residencial, pero desconocemos de qué manera lo va a realizar, porque hasta ahora no nos han prestado recurso sanitario alguno a pesar de haber sido reclamado en numerosas ocasiones».