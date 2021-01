Cultura asesora al Misteri para evitar que vuelva a ser apercibido por Hacienda

La Conselleria de Cultura ha ofrecido toda su maquinaria jurídica, técnica y administrativa para ayudar al Misteri d’Elx a evitar que se vuelvan a producir las valoraciones desfavorables u observaciones que se recogen en la última auditoria, correspondiente a 2019, que encarga cada año la Intervención General de la Conselleria de Hacienda.

Este último informe ha recogido indicaciones desfavorables u observaciones sobre las áreas de Personal, en concreto en cuestiones de contratación de trabajadores; y de Tesorería, donde se propone, por ejemplo, dotarse de un registro informatizado de facturas y de base de datos. Ante esto, Misteri y Cultura han hablado de colaborar más estrechamente y esta última ha puesto a disposición del ente gestor del Patrimonio de la Humanidad su servicio jurídico, técnico y administrativo para resolver estas carencias o defectos. En definitiva, la Conselleria de Cultura está dispuesta a ayudar al Misteri para que cumpla con lo que indican las distintas normativas y exigencias de buena gestión económico-financiera.

La auditoria, en cualquier caso, recoge que, excepto por los efectos «de las cuestiones descritas en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Patronato del Misteri a 31 de diciembre de 2019». Dicho lo cual, desde la familia del Misteri no se quitan responsabilidades, se muestran conformes con esta evaluación e incluso son autocríticos con ellos mismos.

«El Patronato (del Misteri) debe entrar en esa exigencia, debe ser más exigente en la forma de funcionar», señala Hèctor Càmara, patrono de esta entidad de derecho público que la Conselleria de Hacienda coloca al mismo nivel en cuanto a exigencias de control económico y financiero que, por ejemplo, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) o la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Con la salvedad de que la familia del Misteri, pese a estar financiada en buena parte con fondos públicos, no cuenta con una larga lista de administrativos o funcionarios que puedan asumir y sacar adelante todo el papeleo administrativo y burocrático que precisa la Administración.

«Tenemos que funcionar como cualquier administración pública. Lo que recoge la auditoria tiene que ver con el funcionamiento administrativo y conforme pase el tiempo irán mejorándose las cosas», añade Càmara.

Incrementos salariales

El caso es que Intervención de la Generalitat Valenciana destaca sobre todo el hecho de que la entidad procedió en 2019 a la conversión de cuatro trabajadores temporales en trabajadores indefinidos no fijos, «sin que dicha conversión venga impuesta de una decisión judicial, hecho que supone una infracción de la prohibición establecida en el artículo 38.3 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019».

A partir de aquí la auditoría enumera varias cuestiones relativas a incrementos salariales, de incentivos o de horas a algunos de estos trabajadores indefinidos, falta de acuerdos del órgano de gobierno autorizando estos cambios, ausencia de justificaciones de la procedencia de algunos abonos, ni constancia de informes favorables de las consellerias competentes, siempre en relación con estos cuatro trabajadores.

Otro ejemplo que da una idea de cuáles son las inquietudes del auditor: «La entidad declara, en su modelo 190 del ejercicio 2019, el abono a 147 personas que colaboran en las representaciones del Misteri, de cantidades en concepto de peonadas o jornales diarios. La entidad no ha identificado el concreto concepto en virtud del cual se efectúan los pagos (retribuciones, compensaciones, indemnizaciones, ayudas o gratificaciones), ni se ha justificado documentalmente el acuerdo del órgano de gobierno competente que autorice su pago, ni la cuantía de los importes abonados».

Ante todo ello, el Patronato del Misteri insiste en que no son cuestiones graves, aunque no por ello no deben dejar de ser atendidas, apunta, pero que en definitiva «tienen que ver con el funcionamiento administrativo».

Càmara, responsable también de la comisión de Representaciones del Misteri d’Elx, subraya que como gestores de financiación pública es totalmente obligatorio que se les pida «mayor fiabilidad administrativa». «Si utilizo el dinero público, por cuanto somos un servicio público, debemos tener una gestión lo más eficiente posible, clara y transparente», agrega.

En el ejercicio 2018 no hubo ninguna recomendación sobre estas u otras cuestiones por parte de los auditores.

Riesgos en los procedimientos de tesorería

La auditoría recoge otras cuestiones como que la entidad «presenta riesgos significativos en sus procedimientos de tesorería». Aquí la palabra clave es procedimientos, ya que en ningún momento se sugiere nada relacionado con la gestión del dinero. Los riesgos significativos de los que habla la auditoría versan sobre que la entidad no tiene formalizado un procedimiento administrativo normalizado para la tramitación de los pedidos de suministros y servicios, ni cuenta con un registro de pedidos. Ni tampoco cuenta con un registro de facturas informatizado, ni está adherido al Punto General de Entrada de Facturas de la Administración del Estado. También se llama la atención sobre el hecho de que el Misteri no tenga establecido un procedimiento para la verificación y contraste de los datos de las personas con las que mantiene relaciones económicas. Asimismo, Intervención expone que el Patronato del Misteri d’Elx no cuenta con Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ejercicio 2019 informada favorablemente por la Dirección General de Sector Público y Patrimonio aprobada, ni tampoco cuenta con la autorización de la masa salarial correspondiente a ese mismo año, en este caso por la Dirección General de Presupuestos.