"La presión es insoportable. Estamos cerca del colapso". Con estas palabras el alcalde de Elche, Carlos González, ha descrito este lunes la situación del municipio con respecto a la pandemia.

El regidor ilicitano, que rechaza de momento hacer un llamamiento a los ciudadanos del municipio para que se autoconfinen, como sí ha ocurrido en los últimos días por parte de alcaldes de otras localidades de la provincia, vuelve a apelar a la responsabilidad individual y reducir el contacto social.

A juicio de la máxima autoridad local, hay que tener una "visión integral de la situación de la Comunidad Valenciana. No valen decisiones parciales, sino decisiones con visión de conjunto y coordinadas" y por tanto, de momento, no hace un llamamiento a ese autoconfinamiento porque, insiste, "no valen visiones aisladas, sino medidas analizadas desde una perspectiva global".

González, quien insiste en que la situación "es prácticamente insoportable" en los hospitales y que el crecimiento de casos está siendo "exponencial", ha asegurado además que en esta última semana, de lunes a lunes, han aumentado en las UCI de los dos hospitales de Elche un 52% los casos, así como un 93% los ingresos en planta.