Manolo Costa y Mindanguillo. Dos cómicos ilicitanos han comenzado su participación en el programa «Got Talent». Costa es un mago que tiene como asistente a su amigo y compañero Mindanguillo. La propuesta prometía una actuación de magia con toques de humor pero se cambió a mitad del show para sorprender al jurado, con Risto Mejide como principal figura. Mindanguillo terminó por cantar ópera y de la magia nadie se acuerda. «He alucido con tu capacidad para de hacer levantar las cosas. No sólo has levantado la corbata, has levantado a Risto», le dijo el presentador Santi Millán.