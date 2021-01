Efectivos del Ejército han tenido que regresar de nuevo a Elche, en este caso para desinfectar de covid el asilo de ancianos de San José. Además, 17 casos se han registrado tanto en un geriátrico de Ibi como otro de Petrer en las últimas horas.

Los militares han retornado a la ciudad ilicitana este lunes, justo una semana después de que acudieran para hacer lo propio en otra residencia de mayores, en la de Altabix, donde los trabajos se prolongaron día y medio.

Si la pasada semana fueron once efectivos los desplazados a un centro con al menos 42 infectados, en esta ocasión son 22 los militares que, también en dos días, tiene previsto realizar su faena. En este asilo, según fuentes del Ejército, hay algo más de 80 casos positivos de covid, y entre un 70 y un 80% de los residentes ha estado o está infectado, aunque ninguna otra fuente oficial ha querido concretar cuántos y si los trabajadores también están afectados. En la residencia se remiten al Hospital del Vinalopó para dar esa información. Otras fuentes apuntan a que del total, más de una veintena son empleados y religiosas.

Sobre las 11.45 horas de este lunes hacían acto de presencia dichos efectivos con dos vehículos ligeros y cuatro pesados. Como ocurrió la semana pasada, está interviniendo el regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) «València 1», con sede en Paterna, para aplicar un tratamiento intensivo en las habitaciones y zonas comunes. Los militares nebulizan y seguidamente limpian a mano distintas superficies

Al menos tres residencias de Elche, Jubalcoy, Altabix y el asilo de ancianos de San José, presentan actualmente brotes de covid.

En la actualidad, en el conjunto de las cinco residencias de mayores de Elche hay un total de 542 usuarios, de los que 64 corresponden al centro Senior, 120 a DomusVi l’Aljub, 135 a DomusVi Carrús, 101 a la residencia de la tercera edad de Altabix y 102 al Asilo de San José.

La edil de Mayores de Elche, Puri Vives, mantendrá a partir de la semana próxima y cada quince días aproximadamente una reunión de coordinación con las cinco residencias «para mejorar la gestión de sus necesidades frente a la pandemia».

La Molineta

Mientras, la dirección de la residencia de mayores La Molineta de Petrer admite haber sufrido un nuevo «mazazo» al reactivarse el brote que se declaró en noviembre. Salud Pública de Elda se disponía a dar por cerrado el brote en la primera semana de enero, pero el positivo de una trabajadora obligó a prorrogar el protocolo de vigilancia activa. Hasta el momento se habían visto afectados 38 trabajadores y 40 mayores con 8 fallecimientos. Pero en los últimos días la cifra se ha disparado. Tras el resultado de las últimas pruebas PCR se ha sabido que hay dos trabajadores y 17 usuarios contagiados de dos grupos burbuja diferentes. De momento están asintomáticos y ya se encuentran aislados en la zona covid del geriátrico.

También 17 es el número de afectados en la residencia de ancianos San Joaquín de Ibi en un brote detectado en los últimos días. De los contagiados, 14 son usuarios y tres trabajadores. Todos los casos son leves hasta el momento, de manera que el estado de salud de los enfermos es relativamente bueno.

La situación ha obligado a que la residencia haya tenido que buscar de urgencia una médico durante el fin de semana, haciendo un llamamiento público incluso a través de las redes sociales, aunque las mismas fuentes han confirmado que el puesto ya se ha cubierto.

Por su parte, el departamento de Salud Pública de la Vega Baja subraya que los contagios en la residencia Mar Bella de Torrevieja, donde la totalidad de los 42 residentes y parte del personal han dado positivo, «nada tienen que ver con la propia vacuna». Los primeros casos fueron detectados el 11 de enero, una semana después de suministrar la primera dosis de la vacuna a los residentes y al personal.

Las mismas fuentes reiteran que la vacuna no es portadora del virus y apuntan que lo más probable es que hubiera un caso activo asintomático cuando se llevó a cabo la vacunación el pasado día 4 o en días posteriores, sin que haya habido margen temporal para que la vacuna haya sido efectiva. La vacuna Pfizer no genera anticuerpos contra la enfermedad hasta pasados díez días y es necesaria la segunda dosis para contar con inmunidad. La Conselleria de Sanidad no realiza una prueba de PCR previa a los residentes de los geriátricos antes de llevar a cabo la vacunación.

La referencia de Salud Pública a la hora de llevar a cabo las vacunaciones es que esas residencias hayan estado libres de covid durante la pandemia.