INFORMACIÓN ha confirmado esta mañana que el Hospital General Universitario de Elche ha tenido que colocar hasta tres camas en algunas habitaciones porque está completamente desbordado a estas horas. La capacidad del centro sanitario público es de 492 camas y la mitad de ellas prácticamente se están destinando a pacientes covid. Según el dato de hoy, el número de personas ingresadas con patologías derivadas del virus es de 241; 205 en planta y 36 en la UCI. Cada día que pasa, la presión asistencial sube una media de un ocho a nueve por ciento en el centro sanitario público, que en las últimas 24 horas ha registrado otro fallecido por la pandemia. Al menos siete personas han perdido la vida en el centro sanitario por covid este año.

El diario no ha podido confirmar si estas camas triples son de pacientes covid o no covid, porque se está trabajando a contrareloj. El centro sanitario ilicitano hace dos semanas, cuando tenía un tercio de pacientes covid de los actuales, ya comenzó a implementar medidas para lo que se avecinaba, como habilitar el gimnasio de Rehabilitación con camas o bien utilizar la capilla del centro sanitario con igual destino.

El Hospital General de Elche está desviando a pacientes a otros centros sanitarios públicos y privados pero no puede dejar a nadie en la calle y menos si es un caso grave. Ante esta situación ha hecho lo que nunca se podía pensar que llegaría a hacer: meter a tres enfermos en la misma habitación. La derivación de enfermos no incluye el hospital de campaña (80 camas) que instaló hace meses la Generalitat Valenciana frente al Hospital General de Alicante porque allí sólo se derivan pacientes de covid leve y no es precisamente esta patología la que se están encontrando los servicios de Urgencias en los nuevos ingresos. El problema del centro sanitario ilicitano es que todo lo que está llegando son enfermos graves y no tiene capacidad para más. Esta misma mañana está buscando a 40 enfermeros más para reforzar servicios y cubrir bajas. El problema es que no los hay en el mercado laboral en estos momentos.

En todas las plantas prácticamente hay pacientes covid, separados en hemiplanta del resto para evitar contagios y creando circuitos limpios que cada vez, por la saturación, es más difícil de cumplir. El Hospital General tiene profesionales de otras áreas que tienen que atender a enfermos que están graves con patologías que nada tiene que ver con el virus y estos también son una prioridad.