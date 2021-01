La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR) dibujó ayer un panorama desolador sobre lo que sigue ocurriendo en la residencia de Altabix, exigiendo que «no dilaten el envío al Hospital General de aquellos residentes que manifiestan un empeoramiento, ya que algunos han llegado al mismo en estado crítico», al tiempo que han pedido al hospital que «reserve camas para estas personas mayores», algo que parece materialmente imposible porque, tal y como ha publicado el diario, se están utilizando las habitaciones dobles como triples desde hace algunos días. En estos momentos, nueve usuarios están ingresados en el Hospital General. Los dos primeros fueron trasladados el mismo día que llegó el Ejército, hace ya once días.

Siendo grave la denuncia, no es la única que hizo el colectivo que nueve días después de que el Regimiento RBQ abandonara las instalaciones tras realizar una desinfección, sigue declarando nuevos positivos. Según el colectivo que agrupa a las familias, son ya 83 los casos, entre trabajadores (22) y residentes (61), «a falta de nuevas pruebas que se realizaron ayer» pero, según ADBAR, «hay usuarios no-covid a los que no les han hecho» por lo que no saben «qué hay de preciso en estas cifras», según les ha trasladado el presidente del consejo de usuarios.

Control

Pero una de las cosas de las que más se quejan las familias es de que la Conselleria no haya asumido el control, pese a las declaraciones del alcalde, Carlos González, asegurando la semana pasada todo lo contrario. «Este control -aseguran en un comunicado- no puede entenderse de forma laxa y garantizado con el envío de un médico (el segundo está de baja y no ha llegado a personarse) y tres enfermeras un par de horas y únicamente de lunes a viernes, que no realizan labor de asistencia sanitaria alguna, sólo de control». ADBAR añade que no necesita «a estos sanitarios controlando sino manos que trabajen y atiendan a los mayores» y que se envíe más personal, al tiempo que asegura que en otros departamentos en los que también se ha declarado el nivel G2 (por la gravedad de casos, como aquí), «se ha llegado a enviar 20 sanitarios de refuerzo».

El colectivo, para explicar la falta de personal que tiene la residencia por las bajas de los trabajadores, afirma que «las lavadoras no dan abasto para la ingente cantidad de ropa que tiene que ser higienizada tras cada nuevo positivo. Hay usuarios que llevan ropa que no les pertenece, ya que faltan manos y recursos por todas partes». ADBAR vuelve a reclamar la intervención, como ya instó el Síndic de Greuges.

PSOE

Por otra parte, la ejecutiva local del PSOE exige en un comunicado «la intervención inmediata en la residencia de Altabíx para que no sigan muriendo vecinos y vecinas de Elche mientras se toman o no las decisiones oportunas» e insta «a las consellerias de Salud y Políticas Inclusivas a que que «de forma inmediata se intervenga en la gestión, dotándola de los medios humanos y materiales necesarios para frenar los brotes de corona virus y mejorar la asistencia sanitaria los usuarios», además de «solidarizarse con ADBAR en sus reclamaciones». Por su lado, Ciudadanos solicitará un «esfuerzo extra de protección y prevención» en las residencias y centros de día de Elche.