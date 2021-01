"Un sanitario debe curar, acompañar, consolar y cuidar. Jamás juzgar". Así lo asevera Julio Armas Castro, el médico de Urgencias de Elche que se ha hecho viral en los últimos días por contar en sus redes sociales el caso de un hombre que ha perdido a su mujer y a su hijo de 19 de años por el covid-19.

Este facultativo del Hospital del Vinalopó está muy activo en las redes sociales para contar quién hay detrás de los números, y que la gente se conciencie de que el virus existe y está matando a muchas personas, también por los efectos colaterales que la crisis sanitaria trae. De igual forma asegura que están desbordados y triplicando turnos por la falta de personal. Lamenta que se esté naturalizando que cada día estén muriendo cientos de personas a causa de la pandemia en el país porque no se están poniendo nombre y apellidos de aquellas familias que se quedan rotas y de aquellos que no superan la enfermerdad.

¿Cómo es tu día a día?

Me lo preguntan a diario.

No podemos asumir que el dolor sea la norma, debemos apostar por la esperanza siempre.

Si te proteges, también nos proteges y nos ayudas.

Humanicemos esta epidemia con más responsabilidad.

Detrás de los números hay familias rotas. — Julio Armas Castro (@julymed08) 20 de enero de 2021

Reseña, además, que cada día tiene que hacer frente a multitud de negacionistas que le insultan y se escudan en las redes sociales para poner en duda la pandemia. "Opto por bloquear comentarios pero esto va a más, el negacionismo ya no solo parte de la ignorancia si no que lleva a actitudes crueles. No se puede negar una epidemia y que haya una falsa sensación de seguridad".