Al menos cinco personas han fallecido esta semana en la residencia Altabix, cuatro de ellas dieron positivo por coronavirus en su día, según la información recabada por el periódico. Al menos otra persona más, ingresada en el Hospital General de Elche, se encuentra muy mal. Otros ocho usuarios se encuentran en estado crítico en un centro en el que se han declarado más de cien positivos, entre ancianos ingresados y personal, desde el 29 de diciembre. Las labores de desinfección, que llevó acabo el Regimento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) a comienzos de año, no paró la cifra de nuevos contagios. Los familiares no habrían tenido la oportunidad de despedirse pues hace semanas era imposible acceder a las instalaciones por las medidas de seguridad.

Hoy mismo se habrían declarado tres positivos más. Entre los contagiados se encuentra hasta el director del centro, que es público pero funciona como una concesión. Por este motivo, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, solicitó hace más de un mes el rescate a la Conselleria de Politicas Inclusivas. Según los familiares, la falta de personal derivada de las bajas y de los problemas para encontrar gente para contratar, ha llevado al "caos" (palabra que también utilizó el sindicato CC OO la semana pasada en un comunicado en el que denunciaba la situación de los trabajadores) a la residencia, sin un plan de circuitos limpios (como denunció el grupo municipal de Vox) y con internos que tienen que prestarse ropa porque el aumento de casos está obligando a lavar en demasía.

La ejecutiva del PSOE pidió el lunes la intervención urgente de un centro que como refuerzo de Salud Pública cuenta con dos médicos (uno de ellos no se ha presentado pues pilló el virus) dos horas al día y tres enfermeras; al parecer, también se ha incorporado un enfermero jubilado (que salió de esta situación) que ya actuó en abril en similares tareas. Según la Asociación ADBAR, "no se están cambiando los pañales con la asiduidad necesaria y el olor es nauseabundo en las instalaciones". El colectivo asegura que no sabe a quién acudir.

Asilo

En el Asilo de Elche el mutismo sobre la situación es total. La dirección religiosa apela al Hospital del Vinalopó, del que depende, para facilitar información; mientras éste asegura que deben ser las religiosas las que faciliten algún dato. Otras fuentes aseguran que aparten de más de 80 positivos (ha habido al menos un positivo la semana pasada) hay seis religiosas contagiadas.