Por primera vez en los últimos 45 días, la estadística de ingresos en los hospitales de Elche ha dado un respiro si nos atenemos a los datos facilitados. Hoy hay 373 personas ingresadas en ambos centros sanitarios, con 64 en estado crítico y 309 en planta. Ayer había cinco personas más y este es un dato para la esperanza y abre la posibilidad de que la curva de la tercera ola, que ha sido tres veces más importante que las dos anteriores (la de abril, cuando comenzó la pandemia, y la del otoño) esté tocando techo. El dato tendría que confirmarse en los próximos días.

Este dato de 373 pacientes ingresados, cinco menos que ayer (378 con 60 críticos) es más del doble de los pacientes que había, por ejemplo, el pasado 11 de enero, cuando estaban declarados 178 pacientes (31 de ellos en las UCI); es decir, en dos semanas se ha duplicado. La curva comenzó a subir a comienzos del mes de diciembre, sobre el día 5 y cuando comenzaron a llegar esos pacientes de la Navidad, las fiestas de Nochebuena o de Nochevieja, comenzaron a dispararse. También hay que tener en cuenta que Elche fue la primera ciudad en aparecer la supercontagiosa cepa británica en diciembre.

Los dos hospitales están doblando camas, así que el General por ejemplo está metiendo un tercer enfermo en las habitaciones que son dobles; mientras que el Vinalopó mete dos en las suyas que hasta ahora eran individuales. El Hospital General ha tenido que echar mano de mucha imaginación para tener que buscar lugares donde poder alojar a los pacientes no covid, a fin de evitar contagios y poder seguir atendiéndolos. Son los casos del gimnasio de Rehabilitación o, la cafetería del edificio anexo. El Vinalopó, por ejemplo ha creado tres accesos diferenciados a urgencias para separar a enfermos covid y no covid de aquellos que aún no se sabe si lo son. El esfuerzo sanitario está siendo titánico porque hay muchas bajas y presión asistencial. Por ejemplo, entre el lunes y el martes el Hospital General de Elche dio cien ingresos que se compensaron con las altas de otros pacientes en parte. La dirección de ambos centros sanitarios niega que exista un colapso, expresión que sí están utilizando los sindicatos para referirse a la situación.