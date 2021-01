Arranca el AVE entre Madrid-Elche y Orihuela. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) tiene previsto inaugurar el próximo lunes, 1 de febrero, la línea de alta velocidad que conectará la estación de Puerta de Atocha con Elche y Orihuela de forma directa aunque, en una primera fase, el AVE pasará por Alicante, tanto el tramo de ida como el de vuelta. Los AVE directos Orihuela-Elche-Madrid se irán incorporando a media que haya demanda y trenes. El primer viaje saldrá de Madrid, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes, el lunes por la mañana, y está previsto que hoy se anuncie la venta de billetes y el número servicios que habrá a diario, algo que es una incógnita dada la reducción a la movilidad y el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana hasta el 15 de febrero. Eso sí, el ministro José Luis Ábalos cumple con la palabra dada en un acto organizado por INFORMACION el 4 de diciembre, en el que anunció que el AVE entre Madrid-Elche y Murcia sería una realidad a principios de 2021.

Hasta que el corredor ferroviario no esté completamente operativo desde Murcia, la mayoría de los AVE pasarán primero por Alicante, tanto de salida como de llegada en el corredor que conecta Puerta de Atocha y la provincia. La línea no será directa hasta conocerse el volumen de tráfico y demanda de viajeros -no existen datos oficiales-, de la Vega Baja y Elche, además de que ahora mismo tampoco hay trenes suficientes para la nueva línea.

La decisión de que el AVE pase por Alicante en una primera fase acarreará unos quince minutos más de viaje, el tiempo que necesitará el tren para cubrir el tramo Alicante-Monforte-Elche y diez minutos más hasta llegar a Orihuela. Actualmente, el tiempo de viaje entre Alicante y Puerta de Atocha en AVE oscila entre las 2 horas y 37 minutos del tren que para en Villena, Albacete y Cuenca, y las 2 horas y 16 minutos del servicio sin paradas, el que va directo. A partir de ahí habrá que sumar, en el escenario más positivo 15 minutos más de viaje desde Elche y unos 25 minutos desde Orihuela.

De lo que no hay ninguna duda es que una vez estén en marcha las dos líneas de alta velocidad, Alicante va a ser la provincia con más paradas: Alicante, Elche, Villena y Orihuela. El tramo Monforte del Cid-Murcia tiene una longitud de 61,7 kilómetros -52 hasta Beniel-, de los que 46,2 kilómetros están situados en la provincia de Alicante y los restantes 15,5 kilómetros en Murcia.

El tramo está dividido en los subtramos Monforte del Cid-Túnel de Callosa de Segura (33,5 kilómetros ) y Túnel de Callosa de Segura-Murcia (28,2 kilómetros). Sus infraestructuras más singulares son los túneles de en Callosa de Segura (2.020 metros), El Murón (1.730 metros), Elche (1.288 metros), La Temerosa (430 metros), y Carrús (371 metros). El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias comenzó en mayo de 2019 las pruebas de circulación del AVE que conectará Madrid con Elche y Orihuela desde el próximo lunes.

El AVE que conecta Alicante con Madrid desde el 17 de junio de 2013 se había convertido hasta la pandemia del covid en un granero de viajeros, tras haber ganado un millón de pasajeros al año con un crecimiento anual medio del 4%. La alta velocidad ha supuesto una revolución a la hora de viajar entre Alicante y la capital de España. En 2013, el tren absorbía el 77% del mercado por un 23% del avión. Hoy, el tren supone el 81,4% del mercado, y el avión un 19% del que casi el cien por cien es de viajeros en conexión con otros destinos. Los viajeros califican con una media de 8,07 sobre 10 el servicio de la alta velocidad, el 53% de los pasajeros son hombres y un 47% mujeres, y los días con mayor número de usuarios son los viernes, domingos y los lunes.

La puesta de largo de la línea, en la estación de Matola

El acto oficial de presentación de la línea tendrá lugar en la estación de Matola. Es una estación que se ubica en la partida rural de Matola, dentro del término municipal de Elche, a 6 kilómetros de la ciudad. También se encuentra a 4 kilómetros de Crevillent. El acceso a la estación se realiza por la nueva carretera de acceso a la estación alta velocidad desde la N-340 o por el Camino de Mallorca también desde la N-340. Desde la autovía A7 la salida 523 da acceso a la N-340. La estación compatibilizará la existencia de servicios ferroviarios con parada en ella y de otros pasantes, según el Ministerio.