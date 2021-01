Como sus compañeros del sector sanitario, la matrona Noelia Rodríguez acumula meses de lucha contra la pandemia, con el desgaste físico y psicológico que ello provoca. Aún así, saca tiempo para compartir sus reflexiones a través de esta entrevista.

¿Cómo define la situación que se vive en los hospitales?

Vivimos una situación crítica, la famosa curva va en aumento día tras día y los datos no son esperanzadores para la Comunidad Valenciana. La incidencia acumulada no para de aumentar, lo que refleja la gravedad de la que estamos hablamos.

¿Qué supone la llegada de la vacuna para los sanitarios?

Una esperanza, el mejor tratamiento preventivo que existe hoy por hoy. Tenemos puesta toda nuestra confianza en la vacunación, es la única estrategia eficaz para acabar con la pandemia. Tanto la de Pfizer como la de Moderna han tenido gran aceptación entre los sanitarios.

Ante los casos de personas que se han colado en la vacunación, ¿es mejor que se les inyecte la segunda dosis o no?

Como sanitaria digo que la vacunación se tiene que completar. No se han seguido las pautas lógicas de vacunación y hay profesionales que aún no la han recibido, al igual que ocurre con muchos de los sectores más vulnerables. Ha sido una desgracia que se hayan colado otras personas pero tienen que completar la vacunación para que el desastre no sea mayor. No tiene sentido castigarles sin la segunda dosis, sería cometer un segundo error.

Como matrona, ¿las embarazadas se pueden vacunar?

Las gestantes no están incluidas en los grupos de vacunación porque ambas vacunas no se han probado con ellas. Es una problemática que tenemos siempre y esta población se queda vulnerable a la enfermedad. No hay estudios para poder recomendarles la vacuna y protegerlas. Por los datos que hay, la vacuna es segura tanto para el embarazo como para la lactancia, pero no tenemos evidencia científica.

¿Las lactantes estarían protegiendo al bebé al vacunarse?

Tenemos estudios sobre vacunas como la de la tosferina que demuestran que sí se transfieren anticuerpos durante la lactancia. También ocurre con la de la gripe. La vacunación de las madres protege a los bebés a través de la leche materna.

Los datos también demuestran que hay menos incidencia de la gripe o la bronquiolitis...

Las medidas de prevención que estamos poniendo en práctica favorecen que haya menos transmisión de enfermedades de tipo respiratorio. Las mascarillas, la distancia de seguridad, lavarse las manos o tener menos contacto social hace que disminuyan problemas como la gripe u otras enfermedades. Estas medidas son fantásticas para cada año.

Sobre el triángulo embarazo, parto, virus, ¿qué puede decir?

Este virus se transmite por vía aérea y, en ese sentido, las embarazadas pueden estar tranquilas porque no hay transmisión vertical al feto. Del mismo modo, cuando dan a luz, no hay problema para realizar la práctica del piel con piel con el recién nacido. Sí que hay mujeres condicionadas, como las que tengan problemas de circulación o respiratorios, pero no se debe generalizar.

¿Cómo ve la evolución de la pandemia a medio plazo?

Los sanitarios creemos que la situación va a perdurar, no hemos alcanzado el punto máximo. Estamos preocupados por la situación y pedimos a la población que se quede en su casa. Hay que hacer un aislamiento voluntario y decidido porque la presión sanitaria es enorme. Estamos generando circuitos distintos para sobrellevar la situación. Ya que los políticos no lo dicen, los sanitarios sí que pedimos que la gente se quede en su casa.

¿Hay un plan B ante el posible colapso hospitalario?

El plan B es complicado porque no es una cuestión de medios físicos o estructurales. Los profesionales sanitarios también se contagian y se encuentran sobrepasados por la situación. Nadie se rinde y todos nos esforzamos al máximo. Necesitamos la colaboración de la población y su responsabilidad. Se está haciendo todo lo posible alrededor de los hospitales. El problema es que llegará un momento en el que no habrá suficientes profesionales preparados para atender a los pacientes. Echo en falta que contemos con más personal para atender a través del teléfono.

¿Cree que es necesario aprobar más restricciones?

Sí, las actuales medidas no son suficientes. Hay que cambiar la estructura en los ambientes laborales y en el transporte. No pueden ir los autobuses y los metros llenos de gente. Se tienen que tomar también decisiones con los colegios, los niños tendrían que ir a clase en días alternos. No puede caer todo el peso en la hostelería, aún se producen muchas situaciones en las que la población se aglomera.