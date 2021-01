La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Elche considera que la reunión cada 15 días que el Ayuntamiento va a impulsar desde esta semana, en concreto este miércoles, con las cinco residencias de mayores de Elche "no soluciona el grave problema que están viviendo". Además, la plataforma exige celeridad a las administraciones "por dignidad y humanidad" y aseguran que, por si faltara algo, en la residencia de Altabix la calefacción no funciona bien ni tampoco los timbres desde las habitaciones, con lo que si una persona se cae puede estar en el suelo hasta que alguien se dé cuenta, según se recoge en un comunicado de dicho colectivo.

Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elx ponen de manifiesto en cuaquier caso su indignación ante la situación por la que están pasando las personas mayores en las residencias de Elche en general y la de Altabix en particular, con un alto índice de contagios entre las personas residentes y también entre las personas trabajadoras.

"No entendemos que una empresa asuma la gestión de los cuidados de las personas residentes (decimos personas, no muebles o cualquier otro material) y no contraten el personal suficiente para atenderlas en las necesidades básicas, alimentación, aseo y cuidados de vigilancia y control y menos aún entendemos que desde la administración se le permita esta actuación", apuntan.

La plataforma asegura ser consciente de la difícil situación generada por la pandemia del covid-19, "pero la Plataforma de Elx, que siempre hemos luchado por la defensa de los derechos de usuarios y usuarias, no podemos consentir que estas personas que viven en los centros estén desatendidas en la higiene personal y demás necesidades básicas como venimos denunciando nosotras y nosotros así como desde varios colectivos de la ciudad".

"Esta situación no es nueva", se añade desde la plataforma, que subraya que la situación de la residencia de Altabix "la hemos denunciado desde hace años, públicamente y ante las instituciones y es agravada por el deterioro que sufre por la falta de mantenimiento dentro y fuera de la misma, por la administración. No es de extrañar que en algún momento se haya visto algún ratón o cucaracha si nos fijamos en cómo está el espacio de jardín (con restos de ramas, hojas y basura de toda índole) desde hace ocho años. La Generalitat tiene el compromiso de adecentar el espacio, pero nunca llega,. La calefacción no funciona bien, los timbres para llamar desde las habitaciones tampoco, con lo que si una persona se cae, puede estar en el suelo hasta que alguien se dé cuenta".

Así las cosas, la plataforma exige a las diferentes administraciones, Ayuntamiento y Generalitat, que hagan un seguimiento constante. "El anuncio de una reunión cada 15 días en estos momentos no soluciona el grave problema que se está viviendo", añaden.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia exige en definitiva celeridad en la solución de los problemas que se están dando, "porque las personas usuarias tienen derechos. Por su dignidad y por humanidad, lo esperamos".