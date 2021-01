El pasado 22 de diciembre los familiares de los usuarios de la residencia Virgen del Rosario de Crevillent para personas con discapacidad psíquica firmaron el consentimiento para que recibieran la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 los días 28 y 29 de diciembre y, un mes después y a punto de finalizar enero, la vacunación no ha llegado al centro. Desde la Conselleria de Sanidad justifican este retraso en que el calendario de vacunación se ha modificado, al aplicarse el nuevo criterio en el que se da prioridad a la segunda dosis pese a que hay residencias que no han recibido todavía la primera, y al retraso que se ha producido con las remesas de Pfizer.

“Nos dijeron que antes de que acabara enero se vacunaría en todos los centros y no es así”, lamenta el hermano de uno de los usuarios de Virgen del Rosario. Otro problema que han tenido en este centro es que se han encontrado con un brote de covid-19 que ha afectado a unos cinco trabajadores. “Sanidad también prometió que se vacunaría en los centros en los que los brotes no superaran el 20% entre ingresados y profesionales y aquí no se da el caso. Se contagiaron unos cinco empleados cuando estamos hablando, en total, de más de 50 personas”, añade el familiar. Sobre esta cuestión del 20%, desde la conselleria apuntan que las valoraciones sobre si es conveniente vacunar o no las realizar Salud Pública, independientemente de las cifras.

En el caso del centro de Crevillent, tras la primera fecha que señalaba que la vacuna llegaría el 28 de diciembre, el 2 de enero se avisó de que se produciría un retraso, después de que dos trabajadores presentaran síntomas de la enfermedad y dieran positivo en la prueba PCR. “Tardaron cinco días más en hacer el test a todas las personas de la residencia y en verano ya habían tenido otro brote”, añaden los familiares que denuncian el retraso en la vacunación. Tras estas incidencias de principios de año, la semana pasada se anunció otra vez que llegaría la vacuna, algo que quedó anulado por segunda vez.

“Con el centro estamos muy contentos, el trato es excelente. El problema es con la conselleria porque esto nos parece ya cachondeo. Hace más de un mes que firmamos el consentimiento, nos han anulado dos veces la fecha y la situación nos provoca frustración e indignación. Nos intentamos poner en contacto con Sanidad, habremos llamado más de 50 veces y no nos cogen el teléfono. Falta tacto con los familiares, no tenemos ninguna información”, denuncia el hermano del usuario.

La falta de dosis también ha contribuido a acrecentar la sensación de incertidumbre por la que pasan los familiares, que desde que se detectó el nuevo brote en la residencia tienen prohibido realizar visitas y solo se pueden poner en contacto con sus seres queridos a través de videollamadas. La única forma de que los pacientes puedan salir del centro es con permisos que superen la semana y el escenario que se encuentran a la vuelta no invita a las salidas, ya que, al margen de que tienen que hacerse una prueba PCR al regresar, deben permanecer aislados durante quince días.

Desde Sanidad apuntan que las residencias con brotes activos no pueden recibir la vacunación y que es cierto que la semana pasada había una nueva fecha prevista para que se pusiera la primera dosis en el centro de Crevillent. La segunda cancelación la achancan en la conselleria al recorte de envíos de Pfizer y al nuevo plan de vacunación que prioriza la segunda dosis a la primera. “Ahora Pfizer está volviendo a enviar y se retomará la campaña, no tardarán en recibir la vacuna. Si no hubiera sido por el recorte, ya la tendrían puesta”, explican fuentes de Sanidad.

La provincia de Alicante volvió a recibir ayer 10.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Esta remesa se destinará a suministrar la segunda dosis a los residentes de geriátricos que fueron inmunizados a principios de año. El viernes está previsto que esta segunda dosis comience también a llegar a los trabajadores de los hospitales que ya fueron vacunados el pasado 8 de enero. Todo ello pese a que aún quedan geriátricos por recibir la primera dosis, como ha denunciado la patronal de las residencias Aerte.

El calendario de vacunación arrancó en la provincia el 27 de diciembre, con las primeras dosis que se suministraron en residencias de Alicante y San Vicente del Raspeig, mientras que en Crevillent se produjo al 30 de diciembre. En el caso de Elche, hubo que esperar hasta diez días para que la campaña se iniciara, concretamente hasta el 5 de enero, pese a que la ciudad ilicitana es una de las zonas más afectadas de la provincia. De hecho, hoy se ha conocido que sus hospitales superan los 400 ingresados por covid-19.

El 11 de enero también se conoció la intención de Sanidad de aislar los casos de covid-19 en geriátricos para seguir vacunando. La consellera Ana Barceló afirmó que la inmunización en residencia de mayores con brotes activos comenzaría la última semana de enero, algo que se ha visto que no ha sucedido en el centro Virgen del Rosario de Crevillent.