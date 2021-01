El vídeo realizado el pasado lunes por una joven que se coló en el Hospital General de Elche ha desaparecido de Facebook. Las imágenes causaron un enorme malestar entre los profesionales sanitarios y llevaron a la dirección a anunciar la presentación de una denuncia contra esta persona, que al parecer reside en Londres pero que según su perfil de la red social es gaditana. En un tono negacionista, se pasea por varias plantas del Hospital ilicitano, quitándose la máscara, asegurando en algunos momentos en voz en grito que exista una presión asistencial o un "colpaso" porque, sencillamente, no se encuentra enfermos en los pasillos. Llega a intentar entrar en una zona de enfermos y un sanitario le dice que no puede hacerlo.

El vídeo tiene más de 20 minutos de duración y el lunes se hizo viral por la forma en la que la muchacha actúa. Llega en un turismo a la puerta de Urgencias, se baja de él y entra sin que, al parecer, nadie le dé el alto, como si fuera una paciente a la que acaban de llamar. La excusa que se planteó para el caso de que le dieran el alto es que quería trabajar como voluntaria tras saber el grado de "colapso" dice que hay en las instalaciones.

El Hospital General de Elche tenía ese día cerca de 40 críticos y más de 250 enfermos repartidos por las plantas del centro y registró ese día el fallecimiento de dos personas, a pesar de lo cual la joven se vanagloria de haber descubierto que todo es mentira y que no pasa nada, que los sanitarios apenas trabajan o que no hay gente enferma. Las denuncias en Facebook se han repetido contra este vídeo y lo que muestra. La dirección del centro sanitario aclaró que, afortunadamente y gracias al esfuerzo de los profesionales, no tienen a nadie en un pasillo recibiendo atención. Como el diario ha venido publicando, se han multiplicado pacientes en zonas como la capilla, el gimnasio de rehabilitación o más recientemente una cafetería situada en un ala del centro sanitario.

El enfado de todos los sanitarios se debe a cómo actúa en el vídeo , abriendo puertas (en una de ellas se encuentra a una persona que espera atención médica y a la que se le identifica) y levantando el tono de voz, mientras se hace selfies del vídeo quitándose la máscara. Al terminar su visita al centro sanitario se dirige al mostrador de Urgencias preguntando cómo puede ser voluntaria. A la salida, el mismo joven que la ha llevado la recoge y ambos critican lo que para ellos es una falsedad sanitaria: no hay presión asistencial por el covid en Elche.

El vídeo sí ha demostrado una falla de seguridad en el centro sanitario porque en ningún momento da la sensación de que nadie le impida pasear por el edificio cuando los propios sanitarios tienen vetado acceder a zonas distintas a la de su trabajo para, precisamente, reducir la posible transmisión del contagio al compartir espacios comunes como son pasillos o ascensores.