El Departamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche ha comenzado ya a suministrar la 2ª dosis de la vacuna contra el coronavirus en las residencias de mayores y a los profesionales del departamento (hospital y centros de salud). Ayer ya fueron vacunados con la 2ª dosis los usuarios y profesionales de la residencia de mayores Elche Seniors. Hoy se vacunará a residentes y profesionales de ASFEME. Mañana la vacunación continuará con la residencia DomusVI de Santa Pola. El resto de residencias, al no estar libres de covid (o con un número muy pequeño de casos) no van a ser vacunadas de momento no ya de la segunda dosis, sino de la primera que no recibieron cuando a finales de 2020 se detectaron casos positivos en al menos tres de ellas.

Además, desde el departamento de salud se informa que se está evaluando también la vacunación de la residencia de la 3ª edad de Altabix y se prevé llevarla a cabo a finales de la próxima semana o principios de la siguiente. En el caso de los usuarios y profesionales de Jubalcoy, estos fueron vacunados de la 1ª dosis el pasado jueves 21 de enero y este fin de semana se completará su vacunación.

Profesionales del Hospital y centros de salud

La vacunación de la 2ª dosis contra el coronavirus ha comenzado hoy viernes 29 de enero para todos los profesionales del hospital y de los centros de salud.

Se estima que a lo largo del fin de semana, los profesionales de los centros de salud ya estén vacunados y en el caso del hospital en aproximadamente 10 días.