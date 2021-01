La manipulación del suministro del agua es una práctica que sigue dándose en Elche y en un año se han llegado a recuperar más de 12.000 metros cúbicos de fraudes hídricos, según el cuarto informe de Sostenibilidad Ambiental de Aigües d’Elx, que se ha publicado recientemente con cifras del ejercicio de 2019. Este volumen sería el equivalente a cinco piscinas olímpicas, por lo que desde la empresa mixta municipal apuntan que en los últimos tiempos se ha reforzado la vigilancia para atajar una picaresca que repercute negativamente a toda la ciudadanía.

Para ello hay una brigada específica que estudia consumos anómalos para que no hayan manipulaciones, todo para perseguir una reducción del consumo de forma progresiva. De igual forma, en este último año analizado, que coincidió con el temporal de la Dana, se detectaron 402 fugas que han sido reparadas en la red.

Es más, se invirtió cerca de un millón de euros en la red de agua, en digitalización y mejora del indicador técnico que caracteriza la eficiencia en las redes, es decir, bajar el volumen de agua no registrada, que viene a ser aquella que se vierte a los puntos de extracción pero no se factura porque no le termina llegando al consumidor. Aún y así, el rendimiento en la red está próximo al 85%, un 13% por encima de la media nacional que marca la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento.

Para que los clientes no gastasen agua de más, se han mandado más de 5.000 mensajes que alertaban de uso excesivo, ya que con ello se minimiza el riesgo de grandes fugas de agua. La alerta les salta desde Aigües d’Elx cuando ven un consumo desmesurado en relación a otras facturas, que bien puede deberse a la que el usuario está haciendo más uso de la vivienda o bien que hay una rotura y no se ha dado cuenta.

Para agilizar esta detección también está en marcha la telelectura, que permite disponer de la información de los consumos en tiempo real, aumentando la fiabilidad de los datos de facturación o el control del rendimiento de la red. En cuanto al consumo, desde Aigües d’Elx siguen insistiendo en que debe reducirse paulatinamente un 20%. El consumo medio de agua en Elche está en 110,7 litros por habitante y día, por debajo de la media nacional, que está en 136 litros, y de la Comunidad Valenciana, que supera los 160.

Esta es una de las conclusiones del informe, que resalta que en el último lustro se están anotando años hidrológicos muy secos en la cuenca mediterránea, y frente a la declaración de sequía por parte del Gobierno para las cuencas del Júcar y el Segura, por lo que se necesitan el máximo de recursos para dar respuesta a la demanda actual y futura.

Menos para más

Hay que tener en cuenta que en el término municipal de Elche se ha pasado de 98.200 a casi 129.000 clientes abastecidos en las últimas dos décadas, mientras que los recursos hídricos han ido cayendo en picado en los últimos años pasando de los 17 hectómetros cúbicos (2002) a 14,5 (2019).

Para asegurar que la calidad del agua es buena, la empresa mixta ha aumentado los controles con un programa en el que tomaron más de 100 muestras desde el grifo del consumidor.

La primera es del agua de la red antes de la entrada a las instalaciones particulares y otra directamente de los grifos en viviendas particulares, edificios públicos y empresas mayoritariamente del núcleo urbano y una parte del extrarradio. Ambas después se analizan y comparan para detectar posibles anomalías de tuberías interiores o depósitos comunitarios.

El 90% de los litros reutilizados van a parar a la agricultura

Los vertidos a la red de alcantarillado bajan un 230% y se aminoran las obstrucciones

Elche depura en un año cerca de 9,8 millones de metros cúbicos de agua desde sus tres instalaciones de Algorós, Arenales y Carrizales y la totalidad de los recursos se regeneran. Prácticamente el 90% va a parar a la agricultura, un 9,9% se destina para mantener la biodiversidad en el Clot de Galvany, que utiliza aportes de la EDAR de Arenales del Sol, al margen de las precipitaciones anuales y las cantidades recogidas en la cuenca endorreica que abastece el paraje. Por último, sólo un 0,17% del agua regenerada termina utilizándose para regar jardines en el entorno urbano o para baldeos.

Más de 13 toneladas de lodos como fertilizante

De las tres estaciones depuradoras de Elche (Algorós, Carrizales y Arenales) se extrajeron más de 13 toneladas de lodos, que fueron a parar a la agricultura como fertilizante y más de 130.000 kilos se utilizaron como compostaje. Estos residuos se obtuvieron del proceso de depuración, ya que además del agua, se obtienen lodos deshidratados, considerados un subproducto del proceso que necesita una gestión posterior, según apunta el informe. Por otro lado, desde 2015 se están inspeccionando posibles vertidos incontrolados sobre la red de alcantarillado procedentes de camiones cubas de empresas privadas de desatasco y vaciado de fosas sépticas.

Dichos camiones, contienen en su cuba aguas residuales con una presencia elevada de sólidos, por lo que son las depuradoras los únicos lugares donde este tipo de camiones pueden realizar cualquier vaciado de dichas aguas residuales, producto de su actividad.

Con la inspección ha aumentado un 230% el número de descargas desde 2015, según la memoria, por lo que esta disminución de vertidos incontrolados sobre la red de alcantarillado también supone una aminoración de las obstrucciones en la red y en las estaciones de bombeo.