Nueve ancianos, usuarios de la residencia Altabix, en Elche, han fallecido en los últimos diez días, entre el 22 y el 31 de enero, según ha confirmado la Asociación para los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR). La última, esta mañana, una residente que estaba en situación de "premuerte"; es decir, que ya se habían despedido sus familiares de ella y se esperaba el fatal desenlace. Estos tristes fallecimientos se han producido pese a que el Ejército envió un Regimento NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) para desinfectar a principios de enero la residencia, cuando, según denunció ADBAR, nadie sabía en qué situación estaban los usuarios y las personas que las atendían y si eran positivos o no, con lo cual entendían que iba a servir de poco y plantearon la posibilidad de trasladarlos a los "sanos" para evitar el contagio, algo que se fue produciendo de forma paulatina por la falta de personal por las bajas, que afectaron desde la cocina a la lavandería pasando por enfermeras y auxiliares e, incluso, por los propios responsables de la residencia gestionada por concesión desde hace años.

El colectivo ha seguido denunciando durante los últimos días la situación de la residencia, que el sindicato Comisiones Obreras llegó a calificar de caos en un comunicado a principio de enero, y lamentado, por ejemplo, que la concejala de Personas Mayores, se reúna con las residencias para ver la situación pero no con ellos.

ABDAR asegura que sigue sin tener información puntual de los ancianos y que incluso han tenido problemas para ingresos hospitalarios por el mal estado que ya presentaban y las pocas posibilidades, afirman, que les daban de supervivencia. Y, aunque ha mejorado la atención que presta Sanidad, con dos médicos y dos enfermeras fijas, en el turno de mañanas de lunes a viernes, exclusivamente. El colectivo añade que solo hay cuatro profesionales sanitarias de la empresa concesionaria, La Saleta, pues el resto está de baja, para los que hasta hace un mes eran cien usuarios (ahora con los óbitos son poco más de novena); es decir, que prácticamente hay una enfermera por turno y las rotaciones hacen imposible los descansos. ADBAR ha asegurado que los turnos que hacen, con la presión asistencial que soportan, son "muy duros e inhumanos". Algunos familiares han decidido, aprovechando ingresos sanitarios de sus mayores, que no vuelvan a la residencia hasta que la situación mejore.

Otras fuentes aseguran que en tres de los cuatro pabellones hay casos covid y que en el último no existe constancia de que no haya algún caso a día de hoy, aunque han aumentado las pruebas PCR y de antígenos. El pasado viernes estas mismas fuentes aseguraban que desde el 29 de diciembre ha habido 77 contagiados entre los usuarios, ocho de ellos estaban ingresados en el Hospital; y había 19 que estaban libres del covid. La formación Vox tenía previsto presentar una denuncia en la Fiscalía para intentar que la Conselleria asuma el control y tome las decisiones al considerar que la empresa concesionaria, que ha tenido una veintena de bajas por el covid en este mes, no está haciendo bien los deberes. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha realizado en los últimos tres meses dos informes sobre la clínica en los que llegaba a la conclusión de que debían de rescatar el servicio y así se lo hizo saber a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Refuerzos

Desde ADBAR aseguraron que la Conselleria de Sanidad tenía previsto reforzar la residencia de Altabix con un fisioterapeuta, un administrativo y 12 auxiliares de refuerzo, pero que aún no tenía la fecha, aunque probablemente sea mañana martes, con el inicio del mes de febrero. El colectivo entienda que vendrá a mejorar y mucho la situación y una vez más solicitó premura para evitar que continúen los contagios pero, sobre todo, para que mejore la atención de los usuarios. La semana pasada, la asociación denunció que por falta de personal se estaba descuidando la higiene de usuarios, incluso a la hora de cambiar los pañales, lo cual era básico para que no pillaran ningún tipo de infección.

Vacunación

ADBAR también ha solicitado que se agilice la vacunación de la primera dosis, que se desestimó hacer a principios de mes cuando se comprobó que al menos una veintena de personas estaba contagiado, entre usuarios y personal sanitario.