Ya tenemos AVE en Elche... es cierto que hay que ser muy madrugadores o muy tardones para coger la alta velocidad en Elche o en Orihuela, pero el tren circula ya y a tal velocidad que, como decía el lunes el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, Madrid queda ya casi más cerca que Alicante, porque ir a la capital de España va a ser un viaje de menos de dos horas y media y para llegar a la de la provincia se tarda más de una. El alcalde de Elche, Carlos González, estaba tan contento que llegó a comparar este "hito", dijo, con los "dos Patrimonios de la Humanidad para Elche o el regreso de la Dama", la cita es textual. Pero esta inauguración nos deja algunas cuestiones para la reflexión.

1. De momento, la misma línea que Alicante y los mismos trenes.

De momento, el viaje nos enseñará la estación de Alicante, ya bien sea a la ida o a la vuelta, porque el viaje no es directo y seguimos siendo la misma linea de alta velocidad que la de la capital, con lo cual, realmente, lo que están haciendo es que se están aprovechando los trenes de alta velocidad que ya realizaban el trayecto. Otra de las cosas que no han pasado desapercibidas, es que los trenes no son nuevos. Sólo hay que ver el que utilizó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llegar al Baix Vinalopó y la Vega Baja el lunes. Y de que se estaba formando a los maquinistas...pues será así, pero no tienen trenes que estrenar.

2. ¿Nos hemos olvidado de Elx?

Sólo hay que acercarse a la estación para darse cuenta de que nadie se ha dado cuenta de algo que no debería haber pasado desapercibido para un gobierno progresista que hace una defensa tan a ultranza del valenciano y es que los enormes carteles que identifican la estación aparece Elche pero no Elx (ya pensar que hay una referencia a Matola, aunque todo el mundo la llame la estación o apeadero de Matola, es un decir). Y mira que han tenido tiempo para colocarlo en valenciano o que alguien se diera cuenta de ello porque llevamos al menos dos largos años esperando que se ponga en marcha la estación, toda acabadita.

En diciembre le dieron una pasada de limpieza en profundidad esperando a este acto de ayer pero mucho se limpió pero sin que nadie se fijara en el detalle. Por cierto, los cartelitos interiores para identificar departamentos esos SÍ están en valenciano. Algo ha fallado y esperemos que nuestro conseller Marzà, tan interesado en el plan del plurilingüismo no se dé cuenta. Aquí está la prueba de lo que decimos:

3. Pedro Sánchez, el Molí Real (con su grieta y todo) y el Vinalopó convertido en raíles

El acto del lunes se realizó sobre un atril que, detrás, dejaba ver una enorme fotografía del Molí Real, tan grande como falsa... bueno, falsa no, pero aparecía superpuesta la Vega Baja donde debería estar el cauce del Vinalopó. El trabajo está tan bien hecho que parece que el río vaya a ser el origen a un nuevo ramal desde el centro de la ciudad hacia la costa, tal y como están pidiendo los alcaldes de la Vega Baja. Quien se acerque a la estación/apeadero (hay opiniones al respecto de cómo se la tiene que denominar) podrá seguir viéndola porque a día de hoy cubre uno de los futuros negocios que se podrán explotar allí.

Y, para los que somos muy detallistas, no podemos evitar descubrir lo que se observa entre el ministro Ábalos y el presidente del Gobierno... la grieta que desde hace dos años obliga a vallar el cauce y desalojó de las instalaciones a los colectivos que la utilizaban.

4. ¿Ha visto la estación de Orihuela? ¿Y la de Elche?

A casi nadie le ha gustado las dimensiones de la estación/apeadero de Elche, que en nada se parece a la de Orihuela, que están dentro del túnel y a cubierto.

En la de Elche, hay un pequeño apeadero para acceder al tren de alta velocidad que no está resguardado de las inclemencias del tiempo. Es lo que hay por ahora y nada parece que lo vaya a hacer cambiar por mucho tiempo. Al menos aquí hace buen tiempo, poca lluvia y nieve, aunque lo que es sol, nos sobra.

Seguro que habrá más cosas para ver... les animamos a que las encuentren....