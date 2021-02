"Están poniendo piedras en el camino", con esta frase, la concejala de Hacienda, Patricia Macià, ha arrancado el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Elche que tiene que dilucidar la aprobación o no de las alegaciones que el grupo popular presentó en diciembre al presupuesto de 2021, lo que ha hecho que no entrara todavía en vigor. Según la concejala que lleva las cuentas, las alegaciones podrían haber sido rechazadas de plano sin una sesión porque no se ajustan los motivos a los ya tasados en la ley que posibilitan una nueva discusión. "Podían haber entrado el día 22 de enero, dos días después del periodo de exposición", ha dicho Macià, recordando que se aprobaron a finales de diciembre de 2020. El presupuesto para este ejercicio asciende a 239,1 millones de euros.

"La oposición no vamos a ser escuchados, sino ninguneados y despreciadas nuestras objecciones", ha dicho la edil de Vox, Aurora Rodil, en referencia a que esta sesión no va a servir de nada. Ciudadanos se ha mostrado ha favor de la sesión, según ha dicho la concejala Eva Crisol. Rodil ha aprovechado su intervención para pedir solidaridad con los "compañeros de Vox" que han sido insultados en el arranque de la campaña en Cataluña.

Esther Díez, de Compromís, ha recordado que la oposición ha sido insolidaria y recordado las ventajas de las cuentas que se aprobaron en el pleno de diciembre, como las ayudas a los colectivos más desfavorecidos por la pandemia. Díez ha dicho que no entiende las alegaciones porque suponen están en desacuerdo con el 1% del presupuesto, "es decir, están de acuerdo en el 99%" y les ha recordado algunos errores materiales en el planteamiento de las alegaciones del PP, "eso es de primero de concejale, les ha dicho". "Quieren eliminar partidas que son básicas, como detraer recursos de sentencias urbanísticas, eliminan las partidas que tienen un sentido transformador o que tienen que ver con la emergencia climática".

El edil del PP, José Navarro, ha atacado a Ontiveros, "es usted es afiliado del PP y de Cs y no tengo dudas de cuál va a ser su siguiente partido político", en clara referencia al PSOE, del que ha dicho de que "parece usted el portavoz adjunto de los socialistas". Navarro ha calificado a PSOE y Compromís de sectario por "no haber aceptado ninguna de las 92 enmiendas que presentamos". Según el edil popular, las alegaciones entran "en la más absoluta legalidad, estamos aquí con un informe a favor del señor interventor". Navarro también ha tenido palabras contra Patricia Macià, "es una falta de respeto que diga que pretendemos obstruir las ayudas a los colectivos necesitados". Según el PP el retraso de la aprobación del presupuesto es porque "ustedes fueron incapaces de hacerlo en noviembre" y les ha acusado de ir ayer "de fiesta y de inauguraciones" al "apeadero de Matola con Pedro Sánchez", refiriéndose a la puesta en marcha de la línea del AVE. "Predican pero no aplican el consenso que piden", ha acabado.

Mobbing

El alcalde ha llevado el pleno a su terreno al pedir al secretario que aclare si ha habido alguna acusación de acoso laboral de Macià al interventor, como habría insinuado el edil Navarro, y le pidió que constara en acta que si no estaba en la sala el interventor no era por una cuestión de mobbing. El pleno, lejos de hablar de las cuentas, está entrando en el embarrado mundo de loa política, entre las acusaciones de equipo de gobierno al oposición y viceversa.

"Piden 20.000 euros para el banco de alimentos municipal y 24.000 para iluminar edificios municipales, que se quite 10.000 euros para campañas de sanidad o 40.000 de reformas de centros sociales, cosas que ustedes han insistido que se implanten en Elche", ha dicho Patricia Macià en su segunda intervención. "Para el PP las ayudas a la hostelería se resuelven con 50.000 euros y nosotros vamos a dar 6,4 millones a la restauración, la cultura o el deporte. Quien haya redactado las alegaciones se ha lucido", ha dicho la edil de Haciendo, "ustedes cometen errores e incoherencias y nadie se las cree". Macià ha reparado algunas partidas del presupuesto.

García Ontiveros se ha dedicado a contestar a Navarro, " me puedo ir a dormir tranquilo si rebate mis palabras. Si sabía que la Ley de Haciendas Locales no tenían cabida, ¿para qué las presentan?, le ha dicho al portavoz adjunto del PP, "no se pongan tan nerviosos. Sus alegaciones hablan de falta de diálogo, de un presupuesto que sube impuestos, de abandono de las pedanías y que se les reconoce sus alegaciones de diciembre, y nada esto cabe en la normativa estatal" para justificar la sesión de hoy. Ontiveros ha dicho que "para ustedes voy a terminar siendo el alcalde" defendiéndose de las acusaciones de que apoya al equipo de gobierno.

En el pleno han vuelto a intervenir Crisol, Juan Antonio Alberdi y Esther Díez, sin que se debata sobre el contenido de las alegaciones, con ataques de unos a otros. La edil de Compromís ha dicho que no quiere caer en la antipolítica y ha añadido "no nos vamos a batir en duelo, esto va de entender que las personas tienen necesidades reales. No será un presupuesto perfecto, se harán ajustes porque un presupuesto es una previsión de gastos., Es una herramienta viva y básica, que se va adaptando, y más en un año cambiante como este. Lancemos un mensaje positivo a la ciudadanía. La política tiene que ser parte de la solución" . Alberdi ha dicho que un tercio del presupuesto será modificado.

Navarro ha intentado reconducir el debate a aquellas partidas que no aparecen en el presupuesto y considera necesarias, para reparaciones y obras. "Hay propuestas de contratación que no se ajustaban a la legalidad", ha dicho el edil del PP, que ha recordado que nadie de la oposición va a apoyarlo y ha vuelto a hacer chanzas sobre Ontiveros, "no se preocupe, que ahora no lo quieren en el partido socialista".