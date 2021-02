Elche prevé desclasificar al menos 6,2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para uso residencial

El documento de consulta previa a la revisión del Plan General Estructural de Elche, hecho público a finales del pasado año por el Ayuntamiento, prevé que al menos 6,2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para uso residencial, de los 9,912 millones que quedan por desarrollar del actual Plan General de Ordenación Urbana (1998), deberán ser desclasificados; es decir, tendrán que volver a rústicos. Y esto es así porque la nueva normativa aprobada en estas dos largas décadas, que incluye la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, los planes de acción territorial sobre Riesgo de Inundación, Forestal, Infraestructura Verde del Litoral, Comercio y Áreas Metropolitanas y el Plan Director de Restauración Ecológica, no deja tanto margen de maniobra a los ayuntamientos para decidir cuánto quieren construir.

Así, el PGOU de Elche de 1998 que se quiere derogar preveía 19,5 millones de metros cuadrados para construir de los cuales se han urbanizado sólo un 41% (8,1 millones de metros cuadrados) y con enormes desigualdades porque en algunos lugares materialmente se ha agotado la oferta y en otros no se ha puesto un ladrillo. De los 11,4 millones de metros cuadrados pendientes de desarrollo, 9.9 millones de metros corresponden a suelo residencial y otro millón y medio de metros a industrial y terciario.

Población

Y, ahora, según el documento, el nuevo Plan General Estructural tiene que fijar un crecimiento de suelo máximo residencial en función principalmente, y esto es lo importante, de la previsión de aumento de población prevista y que el Ayuntamiento «estira» en el documento hasta los 291.948 para 2038; es decir, 56.000 más. Esto le permitiría construir sobre casi 3,7 millones de metros cuadrados de uso residencial los próximos años. Según el documento elaborado por los técnicos, en ese horizonte de 2038 habrá en Elche 108.772 trabajadores, lo que le permitiría desarrollar también 2,648 millones de metros cuadrados de suelo para actividades económicas. En total, 6,3 millones de metros cuadrados con el nuevo Plan General. Si tenemos en cuenta que en 1998 se preveía 19,5 millones de metros cuadrados, en el nuevo podría ser como máximo un tercio de esta cantidad, 6,3 millones. Y así se entiende cómo de exigente se ha hecho la normativa valenciana para evitar desmanes.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado alegaciones a ese documento y centra sus críticas, precisamente, sobre ese insólito crecimiento poblacional que prevé el Ayuntamiento y que le permitiría aprobar el desarrollo de más ladrillo en Elche para vivienda residencial en esta nueva década, precisamente, que nace con el objetivo de llegar a 2030 siendo Capital Verde Europea. «Nos parece irreal que se prevea un crecimiento de población de un 27%», dice AHSA en el documento, cuando en los últimos diez años ha sido de 4.000 personas y, asegura, que «muy probablemente el crecimiento de la población en las dos próximas décadas se acerque más a los datos de la última, con un incremento probable de 8.000 habitantes», explica Miguel Ángel Pavón, del colectivo naturalista. Y añade que en los últimos 20 años el crecimiento de Elche ha sido, según el INE, de 39.000 personas, «pero considerando que pudiera producirse un aumento poblacional del 15% (no del 27% que prevé el Ayuntamiento), obtendríamos un máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial en torno a los 2 millones de metros cuadrados, nunca esos casi 3,7 millones que figuran en el documento de consulta pública previa».

Si se tiene en cuenta que en estos momentos hay planes para el desarrollo de más de 4.000 pisos en Elche, con base en el Plan General, parece dudoso que vaya a haber necesidad de aprobar más suelo para uso residencial en años. AHSA recuerda que ese Plan General debería hacer también referencia a cuántas viviendas vacías hay y fijar objetivos «de progresiva movilización para ajustar la ocupación de suelo para uso residencial al estrictamente necesario».

Impulsar

Pase lo que pase, porque ese Plan General Estructural de Elche no se va a aprobar en dos ni en tres años, según técnicos consultados por el diario, hay muchas más cuestiones que resolver como, por ejemplo, si esos 3,6 millones de metros que el Ayuntamiento quiere impulsar para uso residencial son los mismos que en 23 años de vigencia del PGOU no se han desarrollado o bien otros habida cuenta del «fracaso», asegura AHSA, que supuso prever el crecimiento de lugares sin interés (El Altet, Matola, Balsares o Torrellano), mientras en otros se ha cubierto la demanda entre el 80 y el 100% (Perleta, Las Bayas, Arenales, New Valverde, La Hoya,,...).

Y lo tilda así porque fue «un plan expansivo, insostenible y especulativo no ajustado a las demandas reales de la sociedad y muy alejado de los criterios que definieron la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana».