Juan Vicente Quintana: «En nuestro centro de salud hemos llegado a tener 100 test positivos al día»

Enfrentarse a un virus desconocido ha puesto patas arriba el funcionamiento del sistema sanitario. Los responsables de cada departamento han modificado por completo sus rutinas, como aquí explica el doctor Quintana.

¿Cómo se ha reorganizado el trabajo en los centros de salud?

Hemos tenido que redistribuir los circuitos de atención por el aumento de consultas a causa del covid. Para que no se viera afectada la atención al resto de pacientes, las consultas relacionadas con el coronavirus se han derivado a un departamento específico, mientras el resto de médicos se han ocupado de los problemas habituales. Una premisa clara en Atención Primaria ha sido la de que los pacientes fueran atendidos la mayoría de veces posible por el mismo médico.

¿Los centros de salud siempre han permanecido abiertos?

Sí, lo han estado desde el 13 de marzo, cuando se estableció el primer estado de alarma. Lo que han cambiado han sido las vías de entrada. Antes lo hacían por la puerta, por su propio pie, y ahora contactan por teléfono. Pero hemos estado abiertos de 8 a 21 horas. Sí que hay departamentos de salud que han tenido que cerrar en algunos tramos. Cuando han entrado pacientes con síntomas de covid, han sido trasladados al médico asignado para ello y atendidos en consultas que se han habilitado para el virus.

¿Cómo han sido este tipo de consultas más específicas?

Los médicos se visten con un EPI y acceden a la consulta, donde ya están los pacientes esperando. Ahí se hace una exploración, se mide el oxígeno, se auscultan los pulmones... Si está estable, regresa a su domicilio con unas indicaciones, como hacerse una prueba diagnóstica que verifique que los síntomas son de coronavirus. En nuestro centro de salud también hemos habilitado dos centralitas más para atender consultas telefónicas porque este ha sido uno de los puntos débiles de la cadena. Las llamadas antes suponían un 15% de nuestra atención y ahora son un 90%.

¿Qué han ido aprendido del virus a lo largo de los meses?

Es una enfermedad muy caprichosa. Ahora una de cada tres personas que se hace un test da positivo. Y hace pocos días, en el auge de la tercera ola, era una de cada dos. Llegamos a hacer doscientas pruebas diarias en el entorno de nuestro centro de salud, por lo que cada día teníamos cien contagiados nuevos. Los síntomas que se presentan son similares a los de la gripe pero la enfermedad es muy variable en función de la persona.

¿En qué varía?

Hay gente con pocos síntomas, otra con muchos, personas que están bien aparentemente y tienen la saturación de oxígeno muy baja, con los pulmones afectados. Luego están las secuelas. Hay pacientes que llevan varias semanas con falta de aire, que al caminar una manzana están cansados. Lo que empieza siendo un picor de garganta se convierte a los tres días en falta de aire y pruebas en el hospital para descartar que sea una neumonía. El seguimiento es muy importante, si son personas de edad avanzada o presentan síntomas intensos, les llamamos cada dos días para llegar lo antes posible a las complicaciones.

¿Qué diferencias hay entre esta tercera ola y las anteriores?

La segunda ola, entre agosto y noviembre, era esperable. La población había estado encerrada desde marzo y volvió a juntarse. La incidencia fue creciendo poco a poco porque nos juntábamos en días sueltos. El sistema sanitario también se resintió porque coincidió con periodos de vacaciones. A partir de octubre se volvió a controlar. El problema es que en diciembre nos juntamos de forma masiva. Así nos hemos encontrado con familias enteras contagiadas por haberse reunido en Nochebuena o Nochevieja.

Volviendo al tema de la organización que tratábamos al principio, ¿cómo han gestionado los días más duros?

Primero citábamos a los pacientes que tenían que ir al hospital, porque los tumores y los infartos siguen estando ahí. Queríamos que entraran de forma segura para que no contagiaran a nadie. Luego hacíamos prueba a los asintomáticos que habían tenido contacto con algún positivo. Y al final de la tarde citábamos a los pacientes con síntomas. Doscientas personas un día tras otros en todos los centros de salud de nuestro departamento.

¿Y ahora qué?

Afortunadamente hay más gente con coronavirus en sus casas que en los hospitales, pero esa gente también necesita seguimiento y hay que estar preparados por si hace falta un ingreso.

¿Cuál es su reacción cuando se pide salvar la Semana Santa?

Me produce sentimientos encontrados. Si cumpliéramos a rajatabla las normas, quizá se podría hacer. Como sanitario el cuerpo me pide decir que hay que cerrar todo. Si hubiera un cierre total del país un mes, posiblemente desapareciera el virus. También hay que pensar en la hostelería y en que pueden convivir todas las necesidades.

¿Qué estrategia se debe seguir tras doblegar la curva?

No sé si este virus ha venido para quedarse, como la gripe, o desaparecerá, como la viruela. Estamos ante un reto enorme, nos hemos enfrentado a una nueva enfermedad. Cada día aparecen novedades en diagnósticos y síntomas. Todo esto nos orientará en el futuro. Por ejemplo, hemos visto que la gripe prácticamente ha desaparecido este año. Sería muy positivo que cuando pase la pandemia siguiéramos usando la mascarilla en invierno.

Tras un año de batalla, ¿cuáles son las secuelas de la pandemia en el personal sanitario?

Estamos cansados, doblando horas y turnos, y esto no puede seguir de continuo. Falta personal para atender a los pacientes enfermos. Ojalá estemos cerca del fin y para verano la vacunación haya resuelto muchos problemas. Mientras la incidencia de la enfermedad no disminuya, no nos podremos juntar. Quedan muchas incógnitas por resolver.

¿De qué manera sobrellevan esta situación tan estresante?

Sin una familia que nos espera en casa no lo podríamos superar. Una familia que es comprensible con la incertidumbre y que acepta que nos podamos contagiar. Muchos compañeros comparten lo duro que es cuando regresan a casa y sus hijos les preguntan si les pueden abrazar. Hasta que no nos duchamos no podemos empezar nuestra vida familiar.