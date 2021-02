La concejal del Grupo. Municipal Popular, Elena Bonet, ha solicitado al equipo de gobierno que proceda a la desinfección de espacios públicos, como las entradas de supermercados, farmacias, edificios públicos, paradas de autobuses etc. Bonet ha declarado que “con una incidencia mucho mayor que en la primera ola, no nos explicamos como no se está tomando tales medidas por parte del equipo de gobierno. Es más necesario que nunca, poner todos los medios públicos, para intensificar la lucha contra la propagación de este virus y llevar a cabo estos trabajos de desinfección poniendo el énfasis en la elaboración urgente de un Plan de actuación debidamente protocolizado”.

“Centros de salud, entradas de hospitales, los lugares de espera para realizarse las PCR, supermercados, farmacias, residencias de mayores, paradas de autobús, edificios municipales, las diferentes OMAC, las entradas de colegios e institutos… son zonas donde se tiene aumentar la desinfección de manera urgente, centrando todos los recursos posibles”.

“Esta medida la hemos solicitado de manera reiterada, siendo el silencio la única respuesta por parte de PSOE y Compromís” – Bonet continuaba- “desde el PP vamos a seguir proponiendo medidas encaminadas a luchar contra la propagación de la pandemia, seguiremos estando a disposición del equipo de gobierno para aprobar cualquier tipo de medidas que beneficien a los ilicitanos y su seguridad” ha concluido Bonet.