El Instituto Sexológico Murciano (ISM) va a realizar un ensayo clínico a nivel nacional patrocinado por Myhixel, una marca líder en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos para los trastornos de la eyaculación, en el que se medirá la eficacia de un suplemento natural enfocado a mejorar la eyaculación precoz (EP).

La compañía española que junto con el ISM, y la Universidad Miguel Hernández ya han desarrollado una metodología que se ha demostrado eficaz en el tratamiento de la eyaculación precoz, basada en el uso de un dispositivo electrónico, con publicaciones en revistas científicas internacionales como Plos One o en The Journal of Sexual Medicine , ha creado en esta ocasión un complemento alimenticio con ingredientes naturales que en las primeras pruebas ha mejorado los tiempos y el control eyaculatorio .

Todo un reclamo para los millones de hombres en el mundo que sufren de eyaculación precoz, concretamente el 43 por ciento de los varones tiene dificultades con el control de la eyaculación, según el estudio Demográfico Español sobre Eyaculación Precoz (DEEP).

Para la realización de este estudio se necesitan 180 voluntarios varones, que residan en España, mayores de 18 años, con pareja estable desde el inicio del estudio. Los voluntarios seleccionados que sufran EP tendrán que tomar a diario durante 12 semanas un suplemento completamente natural, sin sustancias químicas, que combina dos principios que se han mostrado eficaces en estudios previos para las dos causas más habituales de la EP.

Durante todo este mes de febrero el ISM realizará la selección de voluntarios de todo el territorio nacional que deseen participar en el estudio.

Los interesados deben enviar un correo electrónico a investigacion@isemu.es.