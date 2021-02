El Hospital General de Elche empieza a respirar más tranquilo, aunque no por ello deja de insistir una y otra vez en que para nada hay que bajar la guardia ni un instante, ya que en cualquier momento la situación puede volver a empeorar y mucho. Sí que es cierto que la presión por los casos de covid está descendiendo día a día después de haber tenido que colocar hasta tres camas en las habitaciones dobles. Lentamente, eso sí, y, con ello, espacios que hasta hace cuestión de pocas horas estaban saturados, ahora se encuentran algo más descongestionados o incluso vaciados. En este sentido, la octava planta, donde la mitad de este nivel estaba ocupada por pacientes covid, ya está libre de este tipo de pacientes. No obstante, desde la gerencia de este hospital subrayan en todo momento que no hay que confiarse y que hay que ir con mucha precaución, que nadie tire las campanas al vuelo puesto que toda situación es susceptible de empeorar.

Además, también ha conseguido vaciar de enfermos el gimnasio. Este espacio se había habilitado para pacientes no covid, pero ahora mismo carece totalmente de ellos. Junto a ello, finalmente no ha sido necesario ni utilizar la capilla ni tampoco la cafetería del personal, ubicada en el edificio de especialidades.