Gloria Marín: «No es algo de bancos o fondos, lo fomentan pequeños propietarios»

¿Han detectado en la PAH un aumento de empresas que se dedican al desalojo de okupas?

En Elche y la comarca la empresa que actúa principalmente es de Murcia. Estamos viendo que esto no es una cosa de bancos, fondos o inmobiliarias, lo fomentan personas particulares, pequeños y medianos propietarios. Nosotros hemos tenido que actuar en dos casos por impagos de alquiler en Elche y Torrevieja, nunca por okupas. En el caso de Elche era una familia con menores que llevaba tres meses sin pagar. Si tienes una deuda en España no puedes enviar a nadie a que ronde la casa del deudor, estas cuestiones se tienen que resolver a través de los juzgados.

En el caso de Elche que ha contado, ¿cómo actuaron?

Los compañeros de la PAH intentamos explicarle la situación a la propietaria. El procedimiento que tenía que haber seguido esa mujer era el de exponer la situación en los juzgados para que se valorara si tres meses era suficiente para echar a alguien a la calle. Ahora también estamos viviendo unas medidas excepcionales por el estado de alarma y la situación sanitaria. Hay gente que pretende saltarse todas las protecciones contratando los servicios de estas empresas.

¿Por qué cada vez más gente recurre a este tipo de empresas?

Porque anuncian un 100% de éxito en 72 horas. No siempre es así, esto es una guerra de desgaste. Muchas veces funciona por la desinformación de la gente, un desahucio en España solo puede llegar desde los juzgados y los únicos que pueden romper cerraduras son los policías. Si la vivienda no pertenece a quien la habita, ha perdido la hipoteca, no puede pagar el alquiler o es un okupa, el juzgado actuará de la forma que considere.

¿Cuál es la forma de actuar?

La intimidación y el miedo, son hombres grandes y fuertes que imponen. Y dan falsa información sobre los derechos. La gente se siente asustada e intimidada y se va. Si la gente no se asustara, no funcionarían. Desde la PAH no defendemos que los pequeños propietarios tengan que garantizar la vivienda de nadie ni que no haya que desahuciar a los que no pagan el alquiler. También nos encontramos con contratos que no están en vigor y que legalmente se deberían haber renovado. Los bancos y los fondos si que tienen su responsabilidad.

¿Qué se puede hacer y que no en este tipo de actuaciones?

Estas personas pueden estar delante de la puerta. Lo que no pueden hacer es estarte tocando el timbre a las diez o las once de la noche. Hay que aguantar, ir a los juzgados y defenderse. Para funcionar como sociedad tenemos que acudir a las vías que nos hemos otorgado.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir como conclusión?

Es importante que la gente no se deje intimidar. Y a los propietarios hay que decirles que no recurran a esto, que tienen que ir a los juzgados. Una propietaria nos contó que un familiar abogado le había recomendado que no fuera al juzgado porque iban a tardar mucho. Hay extendida una idea falsa de que en los juzgados no se consigue nada. Los juicios se realizan en pocos meses y a las personas se las desahucia si las autoridades lo consideran oportuno.