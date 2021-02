La plataforma ciudadana Volem Palmerar ha denunciado el atropello que se está cometiendo con algunas palmeras de la ciudad a cuenta de la reurbanización o reasfaltado de algunas zonas en obras. Este colectivo recuerda que se está cerca de que la Generalitat apruebe una nueva Ley del Palmeral, que debe asegurar una mejor protección del Palmera de Elche, que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO hace 20 años, y sin embargo "resulta que las prácticas que el Ayuntamiento de Elche realiza cotidianamente con sus palmeras no sólo no las protegen en absoluto sino, lo que es peor, ponen en serio peligro la pervivencia de tales ejemplares y, además, introducen un factor de peligrosidad para la ciudadanía al deteriorar la calidad de vida del palmeral en la vía pública con el consiguiente peligro de caída a la misma de los ejemplares afectados".

Desde Volem Palmerar han denunciado la práctica, contraria a las más elementales normas de cuidado de las palmeras, de, prácticamente, asfixiar los troncos de las mismas mediante el asfaltado, hormigonado, etc. de los alcorques o espacios donde se sitúan en la vía pública.

"Parece una práctica demasiado frecuente, como se puede comprobar por las fotografías que se adjuntan. No teníamos bastante con los ejemplares que no se reponían, sino que desde hace un tiempo, a los que resisten parece que se les intenta ahogar en sus alcorques. ¿Hay que recordar que la palmera es un ser vivo, que necesita su espacio y no un mero objeto decorativo?", señala dicha plataforma en un comunicado

En este sentido Volem Palmerar reclama al Ayuntamiento "más respeto real al Palmeral. Están bien los discursos, pero la realidad está muy lejana de los mismos. Cuiden y no maltraten a las palmeras".