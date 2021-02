José García Parres, de 65 años de edad, más conocido como Pepe Parres, fundador y una de las personas más importantes en la historia del Voleibol de Elche, ha fallecido hoy. "Hoy el deporte ilicitano y en especial el Club Voleibol Elche nos hemos quedado huérfanos. Nos ha dejado Jose García Parres, para todos nosotros Pepe Parres". ha escrito Rafael Bernabeu.

Se ha ido sin hacer ruido como era él, con una enfermedad que mantuvo en su más estricta intimidad, y que sus propios amigos desconocíamos. En el Voley de Elche y de la provincia lo fue todo, pero siempre trabajando en la sombra, de forma altruista, generosa, sin pedir nada a cambio, de lunes a domingo y de enero a diciembre, los 365 días del año. No le conocimos pareja ni hijos, pero nos ha hecho sentir a todos siempre que éramos su familia, siempre dispuesto a realizar lo que hiciera falta. A llevar a jugadores, a pitar partidos, a entrenar, a realizar gestiones en la federación, gestiones administrativas, hasta poner dinero cuando hizo falta.

Todo esto lo hizo principalmente en el Club Voleibol Elche, pero de igual manera lo realizó en la Consellería de Deportes organizando los juegos escolares y últimamente en la Federación Valenciana de Voleibol. Pepe pertenece a esa generación de personas que en los años 70 y 80 sentían el deporte con auténtica vocación, y que hicieron que determinados deportes salieran adelante en nuestra ciudad.

Él perteneció al primer equipo de voley que se montó en el colegio Salesianos de Elche, que después se convirtió en la sección de Voley del Elche CF, y cuando tras un ascenso vio que no encajaba en el mundo del futbol decidió constituir el Club Voleibol Elche en el año 1969.

Con Pepe lo he vivido todo, he podido jugar con él, ser mi entrenador, convencerme junto a Víctor Martí, y Juan Antonio Martínez que asumiera la presidencia del CVE, y disfrutar junto a ellos los mayores éxitos deportivos culminados con la victoria en la Copa del Rey. Pero lo que siempre nos movió a todos y especialmente a él, es que los chavales de nuestra ciudad conocieran y practicaran nuestro deporte, que él continúo tras los éxitos deportivos.

Adiós Pepe de corazón, nos has dejado una gran huella a todos los que te conocimos. Te has ido demasiado pronto, sin poder despedirnos, sin que podamos recordar juntos una vez más tantos recuerdos y vivencias, pero has dejado un gran legado en nuestra ciudad y en nuestra sociedad y estas palabras son un reconocimiento a tu gran labor y que la sociedad en algún momento tendrá que reconocer.