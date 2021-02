El alcalde de Elche, Carlos González, ha comparecido esta mañana para anunciar que la Dama de Elche volverá de forma temporal, a partir de la Semana Santa de 2022, y estará en la ciudad durante un año para servir como revulsivo turístico y cultural. Todo ello, lo ha dicho pese a que aún no se ha concretado una reunión con el actual ministro de Cultura, el valenciano José Manuel Rodríguez Uribes, y todo lo que existe es una promesa de su antecesor, José Guirao, quien en la campaña electoral que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2019 vino a Elche de la mano del diputado socialista Alejandro Soler con ese objetivo de captar votos asegurando que el busto volvería a su ciudad. El regidor ilicitano no ha elegido este día para hacer un anuncio, que aún se ve muy inmaduro, de forma gratuita, sino que lo ha hecho cuando el Senado tiene que votar hoy una propuesta del diputado de Compromis, Carles Mulet, para que la pieza ibérica vuelva de forma definitiva a la ciudad, siguiendo el ejemplo de la votación que se llevó a cabo con la Dama de Baza y que salió adelante cuando se cumplía 50 años de su descubrimiento. Todo hace pensar que el PSOE votará abstención y no la apoyará y que la iniciativa del alcalde de salir a anunciar una fecha a un año vista intenta acallar las críticas que puede recibir por no apoyar en Madrid lo que promete desde que llegó al cargo, en 2015.

González ha asegurado a los periodistas que comparecía por la proposición no de ley que se votaba y ha dicho que Mulet "pide una vez más la cesión permanente de la Dama para nuestra ciudad, una cuestión sobre la que me gustaría realizar una reflexión desde el máximo respeto a su formación y a su función. Lo diré de otra forma, el señor Mulet tiene todo el derecho a presentar cualquier iniciativa, además todos somos conscientes de que es muy prolífico en esta materia, pero su estrategia unilateral no nos sirve para lograr el objetivo sino que se convierte en una estrategia que nos dificulta. Es unilateral y al margen de las actuaciones municipales. Es contraproducente. Se va a llevar a cabo un debate cuando el gobierno municipal y la Generalitat esta trabajando con una estrategia común que gira en torno a dos vectores. Uno a corto plazo, que gira sobre una cesión temporal; y otro, a largo plazo, que nos permita la estancia definitiva en nuestra ciudad". Según ha explicado González, "para conseguir esos objetivos es público y notorio que hemos mantenido reuniones con administraciones de distinto signo político, desde 2015, con el PP y desde 2019 con el Gobierno de Pedro Sánchez". El regidor ha asegurado que se ha reunido para este fin con el director del Museo Nacional y "tenemos mucho camino recorrido y una estrategia definida. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para una cesión temporal". González ha recordado que "a final de 2019 el entonces ministro de Cultura se comprometió a una cesión temporal con una serie de condiciones lógicas: un plan museológico y museográfico y adaptar el MAHE (Museo de Elche) para una gran exposición de arte ibérico, lo que nos ha llevado a alcanzar acuerdo con la Fundación de la Alcudia y a realizar adecuaciones del Museo Arqueologocio y de Historia de Elche y esa es la alternativa en la que estamos trabajando"

2022

El alcalde ha asegurado que "toda vez que en 2021 no es el año más adecuado para posibilitar la presencia de la Dama en nuestra ciudad, nos marcamos el objetivo de concretar en 2021 esa cesión temporal, que tendría lugar en 2022, que vuelva cedida a partir de la Semana Santa, que sea una cesión de largo recorrido, de un año de duración y debe ser la cesión que sirva como un motor de recuperación turística de la ciudad y convertir Elche en la capital del arte ibero, con la Dama como gran exponente. Desplegar una gran campaña nacional e internacional para conseguir un millón de visitas en ese año y que sea la palanca de impulso de ese objetivo". Para el regidor ese objetivo, "está francamente maduro, entendemos que no se puede mandar dos mensajes al Ministerio, el que nace del trabajo municipal que impulsamos, y el mensaje que se lanza desde otros actores", en clara referencia al senador Mulet. Carlos González ha añadido que "estoy convencido de que este tipo de iniciativas sirve para provocar la cerrazón de los sectores menos proclives a que la Dama salga del Museo Nacional. Cualquiera que conozca la dinámica de los discursos de la cesión de la Dama sabe que son los técnicos los que no son partidarios de que salgan del Museo Nacional". El regidor ha querido dejar claro que "no renuncio al retorno de la Dama pero como ciudad debemos tener una estrategia para que la presencia de la Dama en la ciudad tenga todo el sentido". Y ha vuelto a referirse a Mulet, "con el máximo respeto a Mulet, estoy convencido de que la Dama vendrá a Elche producto del liderazgo municipal, como fue en 2006, vendrá fruto del trabajo serio de este Ayuntamiento y de su gobierno municipal, asi vino en 2006 y ese es el trabajo, en el contexto del 125 aniversario de su hallazgo. Que nos deje trabajar"

A preguntas de los periodistas el alcalde ha asegurado que antes de pedir la cesión "tenemos que contar con los dos planes y adaptar el MAHE a una exposición no de una pieza única, la Dama, sino a una gran exposición de arte ibero. Tenemos muy avanzados todos esos elementos (de los dos planes) y estamos pendientes de una entrevista con el ministro de Cultura cuando salgamos de esta situación de emergencia sanitaria para tenerla y que sea un paso más para conseguir esta autorización del Gobierno. Tenemos el compromiso de 2019 de Guirao que asumió el compromiso en nombre del Gobierno de que vendría cedida. No podemos lanzar mensajes contradictorios y hacerle llegar al Ministerio ideas que chocan, hay que posibilitar la cesión. Los planes están a falta de alguna cosa y pendiente de la comisión bilateral con la Generalitat, todo está cerrado a un 95% y también el acuerdo con la Fundación de la Alcudia está maduro, a falta de una firma del convenio que es la pieza que posibilitaria esa exposicion de arte ibero en 2022". El regidor aseguró que disponemos de recursos en 2021 para llevar a cabo todas las actuaciones preparatorias".