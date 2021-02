Los concejales del Grupo Popular de Elche, Manuela Mora y Juan de Dios Navarro Caballero, se han desplazado esta mañana para reunirse con los por el Pativel en La Marina y mostrarle una vez más todo nuestro compromiso con una solución consensuada y adecuada a sus necesidades.

Manuela Mora ha destacado que “La reciente sentencia que declara nulo el Pativel demuestra que fue un error y que se realizó desde la improvisación y la falta de información. Desde el principio nos opusimos a este plan ya que como denunciábamos dejaba indefensas a nuestras pedanías. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha dejado en evidencia la falta de consenso del Consell con los propios afectados. El Partido Popular siempre ha mantenido una postura firme y en defensa de nuestras pedanías y finalmente el tiempo nos ha dado la razón.”

Mora ha insistido “Esta decisión debe hacer reflexionar al PSOE, deben pedir perdón por todo este daño realizado y tiempo perdido. Es hora de sentarse a consensuar un plan que se realice desde el entendimiento y la buena predisposición.”

Juan de Dios Navarro ha confirmado “Que después de la sentencia el PSOE y Carlos González sigan atacando al Partido Popular por su nefasta gestión y su nula capacidad demuestra una falta de compromiso y una incapacidad absoluta. El único culpable de esta situación es el PSOE y su propio sectarismo que no le deja ver la realidad que viven los nuestros ciudadanos. Este señor autorizó en la época de Diego Maciá y el famoso AR-1 la construcción de más de 3000 viviendas en Los Arenales del Sol, un proyecto que también fue tumbado por la Dirección Nacional de Costas.”

El concejal ha finalizado señalando “Exigimos a Carlos González que se ponga del lado de los vecinos y se sume a nuestra petición de no recurrir la sentencia. Que dejen de buscar culpables donde no los hay, que pidan perdón y que cuenten con todos para el nuevo plan. El Pativel ha dañado el futuro de nuestras pedanías, estos años perdidos no se podrán recuperar. Exigimos que no recurran este proceso y sigan alargando más la agonía a los afectados. Nuestro litoral no puede esperar más”