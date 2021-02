El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha calificado de incomprensible la actitud de los partidos de ámbito estatal ayer en el Senado respecto al debate en la Comisión de Cultura en la propuesta de Compromís que exigía el retorno de la Dama de Elx a la ciudad, de manera definitiva.

Mulet ha recordado que esta moción se ha venido presentando por la coalición de manera insistente desde 2015 “ hasta 5 veces, una por cada legislatura, hemos de recordar que en este periodo, desde nuestra llegada a la Cámara Alta, hemos vivido cinco legislaturas, y cada vez que se presentaba esta propuesta no hemos tenido suerte para debatirla ya que se han acabado por disolver antes las Cortes Generales, y por consiguiente decayeron las iniciativas antes de debatirse, o incluso antes de poder ser calificadas por la Mesa de la Comisión de Cultura, ya que en alguna de estas legislaturas fallidas ni se ha llegado a convocar. Así que, nadie puede plantearse ahora si es el momento o no de debatir esta propuesta; en la Comisión de Sanidad hablamos y proponemos actuaciones política en materia sanitaria, en Justicia de justícia, y en Cultura, como no puede ser de otra manera, de cultura y patrimonio”.

El portavoz de Compromís ha explicado que al no ser Compromís miembro de esta comisión, ha costado más que en otras poder debatir previamente esta propuesta.

Mulet ha recordado que esta moción presentada en enero de 2020, fue modificada en octubre de 2020 después de que la Comisión de Cultura del Senado aprobara, a pesar de la negativa del PSOE, solicitar la devolución de la Dama de Baza “ decidimos, visto el precedente, utilizar el mismo redactado en la propuesta de resolución aprobada, para que los partidos que secundaron el retorno de la de Baza, no tuvieran excusa para votar lo mismo en el caso de Elx. A pesar de ello, ayer vimos, para sorpresa nuestra, como PP y Ciudadanos y Junts per Cat, anunciaron que esta ocasión, su voto sería abstención ( si hubiera sido favorable, como en el caso anterior, hubiera salido adelante).

El parlamentario valencianista ha recordado que ayer al final no pudo votarse la propuesta, por un monumental enredo del PP a la hora de cambiar los miembros de la comisión en medio de la votación, pero quedaba claro que no iba a prosperar, ya que el PSOE anunció su voto en contra ( la votación se producirá cuando la comisión vuelva a ser convocada,

Mulet ha sido especialmente crítico con el PSOE “ ni hacen, ni dejan hacer. Mientras el Presidente de la Generalitat por ejemplo, en una Declaración Institucional exigía el retorno, o ha sido una reivindicación histórica de todas las corporaciones ilicitanas, nosotros nos hemos limitado a trasladar de manera reiterada es petición ( por medio de mociones, preguntas escritas, enmiendas a los PGE…etc), ya que el resto de grupos no han sido capaces de hacerlo.

En esta línea, el parlamentario ha solicitado al alcalde de Elx que explique en qué extremo es contraproducente, como ha afirmado, llevar este claro de la ciudad de Elx al Senado, con la supuesta negociación que en teoría se está llevando desde la alcaldía par la cesión temporal de la Dama “ ¿Dónde está el problema si es una petición unánime de la ciudad y del Gobierno autonómico?, ¿No va en la misma dirección, no suma esfuerzos?,

El senador ha recomendado que “nosotros hemos presentado decenas de peticiones y enmiendas exigiendo inversiones para la ciudad, y los diputados y senadores del PSOE han votado en contra de ellas, lo mismo que ha pasado ahora con la Dama, ahí se debería incidir, en que se penalicen esta falta de respeto a los intereses de la ciudad”

En el mismo sentido, el parlamentario ha reiterado que el Gobierno ha negado de manera continuada la cesión incluso temporal cuando ha sido interpelado “ si alguien tiene algo que es tuyo, has de exigir con vehemencia que te lo devuelva, seguramente no conformarte con un hipotético acuerdo sin firmar, sin fecha, para que te lo dejen temporalmente, y dar por hecho en un futuro incierto e impreciso la posible cesión total, algo, que como hemos visto, el PSOE reniega de manera reiterada”

Mulet ha reiterado que a pesar de esta negativa del Senado, no se va a desfallecer en esta petición “ el patrimonio cultura ha de estar en su origen, si es titularidad del Estado, todos somos Estado”