"Las grandes ciudades están apostando por un urbanismo más acorde con la convivencia de las personas, así como también facilitar la circulación de forma organizada de los vehículos y Elche no puede quedarse atrás", así se ha pronunciado hoy el edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros, quien llevará al próximo pleno este debate. “Nuestro Ayuntamiento ha procedido a peatonalizar vías de nuestro centro urbano, reorganización de calles, e incluso se han planificado y ejecutado carriles bici. Esta circunstancia ha generado un problema donde antes no lo había, como es la desaparición de plazas de aparcamiento", asegura.

El concejal considera que ese problema no puede dejarse sin solucionar, y afirma que, “debemos afrontar la creciente demanda de estacionamiento en zonas urbanas, así como la pérdida de plazas y para ello el Ayuntamiento debe dar la posibilidad de aumentar el número de plazas de aparcamiento disponibles.”

La solución que plantea el regidor es que por la Concejalía de Urbanismo se apruebe una instrucción que permita la instalación de aparcamientos robotizados, tanto en altura como en plantas subterráneas, para dar salida a los nuevos desarrollos que facilitan el estacionamiento de vehículos de manera mecánica, sin necesidad de maniobras y, además, con la ventaja que supone reducir emisiones de dióxido de carbono al evitar el recorrido de vehículos a través de rampas internas.

“Las características de los aparcamientos robotizados en sus diferentes modalidades, plantean una alternativa a los sistemas convencionales de aparcamiento; permitiendo un aumento de la capacidad de alojamiento de vehículos en un menor espacio, dotando al propio tiempo de aparcamiento a un gran número de solares y edificios en los que de otra forma sería imposible de materializar por razones de trazado.” Afirma el concejal García-Ontiveros.

El PGOU de Elche no refleja en su ordenamiento esta posibilidad respecto a este tipo de instalaciones, y además el trámite de redacción del nuevo PGOU puede llevar varios años, y es por ello que García-Ontiveros instará al equipo de gobierno que propicie la inclusión de esta posibilidad en el PGOU.

“Lo que propongo es que, por parte de los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo, se proceda a redactar una instrucción que adapte y actualice la normativa existente para autorizar los denominados aparcamientos robotizados, hasta que dicha circunstancia también quede definitivamente incluida en el nuevo PGOU.”