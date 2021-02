El AVE desde Elche a Madrid tarda un cuarto de hora menos que desde Alicante

Algunos empresarios aseguraron y siguen sosteniendo, que la línea necesita más trayectos con la capital de España, y en horarios a lo largo de toda la jornada, para ganar peso y, por ejemplo, para no tener que darse el madrugón, pues sale el convoy a las 6.55 horas con lo cual la llegada a la capital de España es a las 9.15 horas. Es decir, en 140 minutos. Si las gestiones son para ese día es perfecto, pero entienden que tiene que ser un acicate para mover otros sectores, como el turismo, y los actuales horarios no son nada atractivos. En cambio, desde Alicante, no sale el AVE hasta prácticamente una hora más tarde, a las 7.45 y llega a las 10.20 a Atocha, pero hay trenes durante toda la jornada entre ambas ciudades. Según para qué se tenga que ir a Madrid, son dos alternativas distintas, pero la que acaba en la terminal alicantina desde Atocha tarda 2.35 horas; es decir, 15 minutos más que a Elche. Orihuela, que también tiene parada, puesta en marcha este mes y al mismo tiempo que el apeadero de Matola, se sitúa en los mismos tiempos que la estación de Alicante, pero es evidente que para sus viajeros es mucho mejor acudir a la intermodal Miguel Hernández que desplazarse a la terminal alicantina para el viaje a Madrid por el enorme ahorro de tiempo que le supone (sólo ir a Alicante ya es una hora). De hecho, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, recordó recientemente que se tarda más en llegar a València que a Madrid, y reclamó una mejora urgente de los cercanías en la provincia. Los empresarios ilicitanos aún pueden dudar de dónde coger el AVE, si desde Elche o desde Alicante, pero para los de la Vega Baja esa duda no existe ni se plantea siquiera, otra cuestión es la incomodidad actual de dos únicos horarios, al comienzo y final de la jornada.

Por la noche, el tren desde Atocha a Elche es aún más rápido, pues efectúa el viaje en solo 128 minutos. Sale a las 19.55 y llega a las 22.03. El de Alicante, tarda dos horas y 22 minutos (14 minutos más). Exactamente el mismo tiempo que a Orihuela.

Alicante debe ganar velocidad en los próximos meses y reducir los tiempos con Atocha, acercándose al menos a Elche porque Renfe va a sustituir los actuales trenes por otros más modernos, que cubren la línea desde 2013. Además, su incorporación fue muy polémica porque la velocidad punta con la que se vendió la línea bajó de los 300 kilómetros por hora a 270. Ello supuso que se «perdieran» cerca de 20 minutos más por trayecto. A partir del 7 de marzo, está previsto que de Alicante a Madrid el viaje dure dos horas y diez minutos para el más rápido (el de Elche aún estaría por debajo), aunque los que tengan paradas se pueden seguir yendo hasta las dos horas y 40 minutos, por lo que nunca serán tan rápidos como el ilicitano y el que llega a la Vega Baja, informa J.F.Benito. Y tanto Elche como Orihuela tienen batallas que librar de forma conjunta pero cuando el tren llegue a Murcia porque es posible que aquella parada que sea menos rentable en cuanto a viajeros se suspende de todas las paradas. Ambos ayuntamientos no están dispuestos en perder la batalla del turismo hasta la costa.

Menos trenes de cercanías por las obras en Murcia

Renfe reducirá a partir del 1 de marzo y durante dos semanas la frecuencia de trenes entre la provincia y Murcia, y ha modificado los horarios con motivos de las obras del Corredor Mediterráneo, planificadas por Adif en los accesos a la capital de la Región. Con la nueva programación se suspenden dos trenes de cercanías en sentido Alicante y cuatro Murcia, y se modifican los horarios de los nuevos trenes con la citada línea. Circularán en días laborables un total de 41 trenes en vez de los 48 que enlazan la capital de la provincia con la capital de la regiòn de Murcia.