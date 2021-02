El impacto de las mascletás que se disparan durante las fiestas de agosto en Traspalacio se ha convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer con los edificios históricos. El caso de Elche ha sido difundido en una prestigiosa revista de alcance mundial «International Journal of Architectural Heritage». La publicación especializada en arquitectura y patrimonio recoge las mediciones realizadas por la Universidad de Alicante (UA) durante dos días de concurso pirotécnico en 2019 que advirtieron que se sobrepasaban más de tres veces los umbrales permitidos para garantizar que no hayan daños.

Ni mucho menos el espectáculo de pólvora ilicitano es más perjudicial que los que se disparan en otras ciudades, ya que están regulados por ley. Hay más casos donde también se han puesto en peligro monumentos, como Alicante. Sin embargo, la particularidad que tiene el alcance de las mascletás en Elche, como asegura el catedrático de Ingeniería Civil y director del estudio, Salvador Ivorra, es que la pólvora se dispara en pleno núcleo de protección. Un lugar donde se concentran importantes bienes patrimoniales como el Palacio de Altamira, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), la muralla tapial, el Hort del Xocolater y la basílica de Santa María.

«Aunque hemos realizado muchísimos estudios en otros sitios, el entorno de Elche es el más importante en el cual yo he medido porque el Palacio es patrimonio nacional y su entorno está altamente protegido», asegura el investigador. El director del grupo de Simulación, Modelización y Ensayo de Estructuras (Gresmes) de la Universidad de Alicante recuerda que tal y como se han venido celebrando los concursos pirotécnicos en las fiestas de agosto «no es posible garantizar que no haya ningún tipo de daño».

El catedrático habla de deterioros leves, de pequeñas fisuras, de grietas y del polvo blanco que se llegó a liberar del propio palacio y del que fueron testigo los propios investigadores. «No estamos diciendo que se vaya a caer el edificio», advierte. Y por eso, tras medir las vibraciones en 2019, los expertos de la UA dieron al Ayuntamiento dos alternativas para evitar seguir deteriorando el conjunto patrimonial: reducir la carga explosiva de las mascletás o trasladarlas a otra ubicación. Ante estas opciones, el director del estudio reconoce no querer entrar en decisiones políticas pero sí que da una idea de lo que elegiría: «eso es algo que tiene que determinar el equipo de gobierno, pero viendo la cantidad de humo y el polvo que se mete en el museo donde hay piezas con siglos de historia quizás la mejor opción es que los políticos tomaran la decisión más contundente». En la publicación realizada por los investigadores, los gráficos muestran los ritmos de las mascletás recogidos por los sensores que se colocaron en el Palacio y el MAHE. Reflejan claramente la intensidad de la fase de terremotos, la más contundente, en la que los petardos están muy juntos y explotan muy rápido.

¿Como un terremoto?

El sistema para medir las vibraciones es el mismo que se utiliza con los seísmos de verdad. Pero, ¿se puede comparar una mascletá con un terremoto? Lo que explica el experto es que un sismo dura mucho menos que un espectáculo de estas características que a veces sobrepasa los seis minutos, pero la intensidad de los disparos de pólvora sí que podría equipararse, según Ivorra, a un terremoto de fase tres o fase cuatro. «Si tuviéramos un terremoto de la duración de una mascletá sería devastadores», señala.

Traslado a otra ubicación, la opción por la que se decanta el Ayuntamiento

Tras confirmar el estudio que las mascletás son perjudiciales para el patrimonio ilicitano, el equipo de gobierno, que fue el que encargó las mediciones tras una petición de la Conselleria de Cultura, se tomó hace dos años un tiempo para valorar si las mantenía en Traspalacio con menos carga explosiva o bien las trasladaba de lugar. La edil de Fiestas, Mariola Galiana, aseguró en una entrevista a este diario en marzo de 2020 (antes de suspenderse las fiestas por la pandemia) que cambiarían de ubicación el tradicional concurso . Todavía no ha trascendido cuál será el destino del espectáculo pirotécnico, que también está pendiente de si se celebra este año.

Así se hizo la metodología sobre daños en edificios

La metodología para evaluar el daño en edificios históricos, que generan las mascletás basada en trabajos de investigadores de todo el mundo, que ha publicado la Universidad de Alicante ha sido validada con el caso de Elche. Tras de las vibraciones en Traspalacio, la investigación recoge los resultados del informe que encargó el Ayuntamiento de Elche para analizar el impacto de las mascletàs. El trabajo incluye normativas australianas, chinas, europeas y americanas para determinar los umbrales dañinos en edificios de todo tipo.