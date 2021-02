Un paripé. La intervención este lunes en el pleno de Elche de la edil de Mayores, Puri Vives, para dar cuenta, a petición del PP, de la gestión de su concejalía, y del ejecutivo en definitiva, con respecto a los geriátricos de Elche, y sobre todo sobre la situación de la residencia de Altabix, no sirvió para nada, tal y como se temía la oposición.

Vives se escudó en que no es competencia municipal, sino de la Generalitat, y prácticamente no aportó ninguna información nueva, no respondió a casi ninguna cuestión de PP, Vox o Cs. Ni número de muertos en las residencias, ni número de infectados, ni por qué no se actuó antes, ni por qué no se trasladó a tiempo a los pacientes no infectados… Vox dijo tener hasta 15 preguntas. En vista de la intervención de Vives, la edil Aurora Rodil solo pidió saber si el Ayuntamiento pensaba acudir a la Justicia para exigir responsabilidades y sobre todo cómo había hecho el ejecutivo el seguimiento de los problemas en las residencias. Seguimiento telemático y por teléfono, contestó la edil de Mayores, la única duda que prácticamente despejó a la oposición.

«No dirijo la gestión sanitaria de las residencias», dejó claro en varias ocasiones la titular del área, quien relató que el Ayuntamiento ha realizado gestiones, contactos, incluso remedió una plaga de mosquitos, además de relatar que el alcalde se puso el pasado 11 de noviembre en contacto con la Conselleria de Sanidad para pedir medidas y también el ejecutivo, posteriormente, hizo lo propio con la propia vicepresidenta del Consell Mónica Oltra. «También se requirió varias veces la presencia de la Unidad Militar de Emergencias», dijo Vives.

«Porque sea privada (refiriéndose a la residencia de Altabix) no les quita poder hacer una supervisión y control. Su falta de empatía, incapacidad y no gestión ha quedado demostrada. Esta residencia se cae a pedazos. ¿Por qué no denunció de oficio esta situación? No merecen el trato que reciben por su parte estos ilicitanos. No ha estado a la altura», le recriminó la edil popular Loli Serna, la cual pidió la dimisión de Puri Vives.