El sindicato Comisiones Obreras ha dado a conocer algunos datos de cómo ha arrancado 2021 en Elche en materia de empleo. Durante el pasado mes, se redujo en 607 los demandantes, aunque la cifra de personas que busca trabajo apenas se movió; de hecho, hay 21 más. 2020 acabó con 27.154 y ahora el mes de enero ha registrado a 27.175. La población activa es de 108.008 personas en la ciudad de Elche de las que 80.833 tienen empleo.

En enero la afiliación aumentó un 0,76% a la Seguridad Social y el desempleo, un 0,08%. El pasado mes se firmaron en Elche cerca de 4.000 contratos, concretamente 3.913, de los cuales 2.060 tenían como beneficiarios a varones (53%) y 1.853 a mujeres (47%). De todos ellos, sólo 492 fueron de carácter indefinido, un 12,5%; mientras el resto fueron temporales, 3.421 (87,43%).

Por sectores, el sector servicios sigue copando la demanda de empleo en Elche, un 58,99% de los trabajadores (16.031) quieren trabajar ya bien sea en comercios, bares, restaurantes,... La industria es el segundo sector con más trabajadores en paro, un 21,61%, con más de 5.800. Le sigue en importancia los que nunca han trabajado, un 7.96%, y los de la construcción, con un 7.48%. Las cifras son de 2.162 y 2.034, respectivamente. El campo es el sector con menor demanda, solo un 3,96% y 1.076 parados. Por sexos, hay más mujeres que buscan trabajo que hombres, concretamente 16.196 (59,6%) que hombres, 10.979 (40,4%).

Desempleo

Por lo que respecta a las prestaciones por desempleo, prácticamente la mitad de esos 27.175 parados que hay en Elche no cobran ningún tipo de ayuda pues son 13.310 (49,98%) por los 13.865 que sí percibe. De estos, la mayoría recibe un subsidio, pues son 6.929 y otros 5.712 reciben la contributiva y 1.240 la renta activa, que es una prestación de carácter no contributivo destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral.

CC OO destaca en su informe que en la provincia de Alicante, en enero de 2017 había 80.535 personas que percibían algún tipo de prestación, lo que representaba el 47% sobre el total del paro registrado, que era de 171.049, "mientras que en el mismo mes de 2020 las personas que tienen alguna de las distintas modalidades de prestaciones son 104.332 personas, con un dato de paro registrado de 189.379 en el conjunto de la provincia, en este caso la cobertura se sitúa en un 55%". Es decir, ha mejorado en ocho puntos.

Aumento de prestaciones

Comisiones se pregunta cuánto va a aumentar las prestaciones por desempleo, ingreso mínimo vital, paro y ERTEs durante 2021 y recuerda que el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) ha aumentado un 5%, "un movimiento que se verá reflejado en la cantidad a ingresar para las personas desempleadas. Esta subida trae consigo una mejora que se verá reflejadas en los ERTE, en la nómina de prestaciones y subsidios de desempleo, así como en la ayuda económica del Ingreso Mínimo VItal".

De esta manera, el subsidio por desempleo será de 451 euros, cuando en estos momentos se situaba en 430. La tabla de subida del IPREM diario es de 18,83 euros y el mensual de 564,9 euros. "La subida del ingreso mínimo vital en 2021 está unida al aumento de un 1,8% de las ayudas no contributivas", recuerda Comisiones Obreras. "El máximo a cobrar de Ingreso Mínimo VItal es de 1.033 euros al mes para cuatro adultos y un menor que formen una unidad de convivencia.