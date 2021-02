El concejal del Grupo Popular de Elche, Javier García Mora, ha exigido esta mañana al alcalde, Carlos González, que "desista ya de sus malas prácticas, que cumpla las leyes y haga caso a la última resolución de Conselleria. González tiene la obligación legal de cumplir con los contratos vigentes y de dejar a un lado su sectarismo opaco. Llevamos avisando meses de la desastrosa gestión con este tema y el PSOE sigue encaprichado de meter las manos donde no debe. ¿A qué espera el señor González a pedir perdón? ¿Hasta dónde va a llegar con sus malas prácticas? ¡Basta ya de hacer perder el tiempo a la ciudad!". Las declaraciones se han producido después de que INFORMACIÓN hiciera público el último informe de la Conselleria de Cultura en el cual resuelve que el Ayuntamiento de Elche carece de legitimidad para cubrir las catas arqueológicas del Mercado sin contar con la empresa.

La Consellería ha sido clara “No cabe la cubrición sin que intervenga el legítimo promotor, que debiera ser el protagonista absoluto de la relación”, que González quiera saltarse la ley es un auténtico despropósito que no estamos dispuestos a aceptar". PSOE y Compromis tienen que dejar de utilizar las administraciones con fines electorales y no lo dice el PP sino que la propia Conselleria, pide al Ayuntamiento que no la utilice para conseguir sus fines contra los derechos adquiridos por la empresa encargada de hacer el nuevo Mercado Central" ha concluido García