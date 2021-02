La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR) denuncia a través de un comunicado la necesidad de paliar el aislamiento "atroz" que están sufriendo los ancianos en la Residencia de Altabix de Elche debido a la situación de soledad en la que se encuentran.

"Desde el pasado 29 de diciembre que comenzó el brutal y virulento brote de la Residencia de Altabix, y que ha contagiado a casi la totalidad de sus residentes, los mayores están aislados en sus habitaciones. 33, de las 60 habitaciones que tiene el centro, no tienen ni televisión ni radio. Las que las tienen son por aportación de sus familiares, pero ni todos tienen familia ni todos pueden permitírselo". Con este panorama tan desolador, la asociación afirma que "No creemos que ninguna persona humana sea capaz de soportar un “encierro” en esas condiciones, sin ningún medio de entretenimiento. Además han estado sin psicólogo ni actividades de animación sociocultural individualizadas. No es de extrañar que en esas condiciones haya residentes que hayan dejado de comer, inmersos en la pena, se hayan contagiado y hayan fallecido. No están muriendo sólo de coronavirus, sino también de pena. Es un hecho, tenemos datos y nombres".

Asimismo, la organización afirma que "se ha pedido en innumerables ocasiones a Generalitat Valenciana y a la empresa concesionaria, La Saleta, que suplieran ese déficit de televisiones y radios pero ni siquiera han dado respuesta a esa petición. Ya pasaron en esas condiciones la primera ola. Por este motivo, nos llena de alegría que sea la solidaridad de una Asociación ilicitana la que haya contribuido a paliar esa soledad". Además, añaden en el comunicado que "Queremos agradecer al concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas de Elche, Mariano Valera, que haya puesto en contacto a ADBAR con CONCIENCIATE. Sin su ayuda esta colaboración no se hubiera materializado".

La asociación reitera el déficit que tienen esta residencia de ancianos, y es que según cuentan las instalaciones tienen un mantenimiento "penoso" y reclaman la intervención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. "Seguimos con muchísimas persianas rotas que les impiden salir al balcón, y con las cortinas sin volver a colgar en las alas A y B, y en parte de las habitaciones superiores, desde que se descolgaron para ser lavadas cuando vino la UME. Hay luces fundidas, radiadores que gotean, humedades, una cocina con equipamiento insuficiente, un jardín ruinoso…La limpieza del centro, además, no es la que debería tener. Los familiares seguimos esperando que se nos faciliten los menús de los residentes y no se emplean los medios que deberían para llevar caliente la comida a las habitaciones. Se la comen fría. Las videollamadas e información a familiares no cumplen la actual legislación vigente: el pasado jueves, a una familia que llevaba una semana sin ver a su familiar por medios telemáticos, le hicieron una llamada de 3 minutos. Igualmente no hay un control adecuado del dinero de cada residente. Son tantos los problemas de que adolece esta residencia que volvemos por enésima vez a reclamar una intervención de esta Residencia por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y un comienzo urgente de las obras y reformas prometidas por Generalitat"

La vacunación en esta residencia también es algo que preocupa a la asociación y es que afirman que el pasado jueves 25 de febrero, se iba a vacunar de la primera dosis al grupo que ya negativizó el pasado 19 de febrero, pero se ha aplazado esa vacunación una semana de forma incomprensible, afirman. Es por ello, que Adbar incide en la necesidad de una vacunación inmediata. "Cuanto antes se vacune de las dosis a todos, antes podrán dejar de estar aislados y tratar de volver a la normalidad".

Asimismo, desde la asociación señalan que "estamos esperando que Generalitat disponga de una nueva legislación menos restrictiva para todas las residencias del territorio valenciano, como se ha hecho en otras Comunidades Autónomas. Se deben eliminar aislamientos y se les debe poder permitir pasear por el exterior con sus familiares".

"Si hay algo que no tienen las personas mayores es tiempo. Si se levantan algunas restricciones para el resto de la ciudadanía, también debe hacerse con ellos, los mayores, y más estando vacunados. No son ciudadanos de segunda", concluyen en su comunicado.