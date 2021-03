“Va a llegar el día” es el lema de la campaña lanzada por la concejalía del Igualdad del Ayuntamiento de Elche a través de la Casa de la Dona para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo.

“Va a llegar el día en el que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea real. Este es el mensaje optimista, a la vez que reivindicativo, que queremos mandar con motivo del Día de la Mujer”, ha anunciado el concejal de Igualdad, Mariano Valera, quien ha destacado que este año las celebraciones van a ser diferentes a causa de la pandemia. “Participaremos en las diferentes actividades telemáticas, engalanaremos nuestros balcones con motivos violeta para seguir reivindicándola lucha por la igualdad de la mujer y su participación con plenos derechos en la sociedad y en el mundo laboral. Este año toca celebrar el 8 M de forma responsable”.

Según ha explicado el edil, la campaña “Va a llegar el día”, se llevará a cabo desde hoy, y durante todo el mes de marzo por las calles del municipio. La estrategia de comunicación de esta campaña es la de posicionar la problemática actual a la que se enfrentan las mujeres a día de hoy. No a través de grandes hechos, pero sí a través de esos “pequeños detalles” que solamente viven las mujeres.

“Estas son situaciones difíciles de erradicar, ya que forman parte del imaginario colectivo de la sociedad. A las mujeres se les cuestiona si son madres y si no quieren serlo, por cómo visten o por su físico. Estas y otras situaciones, se ven reflejadas en los diferentes mensajes de la campaña, que muestran las desigualdades a las que las mujeres se enfrentan a día de hoy, pero que va a llegar el día en el que desaparezcan: ‘Va a llegar el día, en que mi cuerpo no sea un tema del que hablar’, ‘Va a llegar el día, en el que llegue segura a casa’, ‘Va a llegar el día en el que no haya ni una menos’, ‘Va a llegar el día en el que mi trabajo se valore tanto como el de un hombre’, ‘Va a llegar el día en que dejen de cuestionarme como madre, (por serlo o por no querer) o Va a llegar el día en que cuando diga no, sea no’”, ha indicado Valera.

Se trata de una exposición segura e interactiva, en la que a través de los mupis y de las traseras de los autobuses urbanos se anima a los vecinos y vecinas del municipio a descubrir cada una de las reivindicaciones sociales del 8M, a través de códigos QR.

Los objetivos de la campaña son: sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, promover los derechos de todas las mujeres, visibilizar el 8M y mostrar el apoyo del ayuntamiento a todas las mujeres y sus derechos. “Queremos mandar un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones y para todas y todos aquellos que forman parte de esta lucha por la igualdad”, ha señalado el concejal.

Otras actividades

Al margen de la campana, desde Casa de la Dona se han impulsado otras iniciativas. Entre ellas destaca las representaciones de teatro de títeres “Mili, reportera superstar y los tres cerditos” que en distintos centros de Infantil y Primaria.

En los institutos que lo soliciten se va a poner en escena “Fémina, un canto visceral y hermoso al poder histórico de las mujeres para mover el mundo.

El 12 de marzo, de 17:30 a 19:30 se ha organizado un webinar sobre “Retrocesos en los derechos de las mujeres en situaciones de crisis”, al que ya se han inscrito más de 70 personas. Entre las ponentes está Mar Esquembre, Carmen Palomar, Laura Torres y Rebeca Moreno.

Además, el 4 de marzo se retoma el taller de “Escritura creativa para mujeres”, con Olga Mínguez Pastor. En esta ocasión, el taller se relanza en formato online, a través de la plataforma Webex. El taller estará dividido en cuatro sesiones con una hora de duración cada sesión, distribuidos en los 4 jueves de marzo, de 17:00 a 18:00.

Guía Prevención violencia digital

Mariano Valera ha anunciado que desde la Concejalía de Igualdad también se ha lanzado una Guía de Prevención de la Violencia Digital.

“Internet y el mundo real están conectados y las violencias hacia las mujeres se dan en ambos espacios. Se ha elaborado material de sensibilización y didáctico contra las diferentes formas de violencia de género digital. Dirigido a al ámbito escolar y familiar, con alertas sobre reconocer todos tipo de violencias de género: el ciberacoso y control, ciberamenazas, ciberextorsión, ciberdifamación, hacking y acceso a contenidos sin consentimiento, ciberapología de la violencia, cibercaptación para tráfico ilegal de personas, etc” .

Esta Guía será facilitada a los centros educativos y estará a disposición de la ciudadanía en la Web del Ayuntamiento y Casa de la Dona.