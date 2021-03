Decenas de cajas de desechos peligrosos, supuestamente de covid, que suman cerca de un centenar como se observa en las imágenes, se acumulan hoy en el exterior de la residencia de mayores de Altabix, en una zona trasera. La imagen ha sido denunciada tanto por vecinos del barrio como por la asociación de familiares, que no entiende qué hacían hasta ahora dentro de las instalaciones cuando desde hace un par de semanas no se registra ni un solo caso de coronavirus. Tampoco se explican por qué no han sido retiradas antes y se han estado acumulando. Desde la dirección de la residencia no han dado ninguna explicación.

El centro está libre del virus desde el 18 de febrero, según la analítica que se realizó. Al menos 17 personas han fallecido desde que se declaró el brote, a finales de diciembre, la mayoría había contraído el covid-19, según aseguraron los familiares. La virulencia con la que atacó el coronavirus fue tal que a mediados de febrero 14 trabajadores seguían de baja y se acababa de reincorporar el médico que atendía a los más de 90 ingresados. En enero, el Ejército acudió a desinfectar parte de las instalaciones, pese a lo cual siguieron declarándose nuevos positivos entre usuarios y empleados, superando el centenar. Como ha venido publicando el diario, todos los desechos de covid se están eliminando de forma controlada en cementeras. IFA ha servido de almacén de desechos para que pasaran una cuarentena antes de su destrucción.

Pero la presencia de esas cajas no es la única denuncia en una residencia donde las críticas de los familiares llevan semanas instaladas en la opinión pública. El pasado fin de semana el diario ya se hizo eco de un escrito de los familiares en el cual se recordaba que "rl mantenimiento de las instalaciones es penoso. Seguimos con muchísimas persianas rotas que les impiden salir al balcón, y con las cortinas sin volver a colgar en las alas A y B, y en parte de las habitaciones superiores, desde que se descolgaron para ser lavadas cuando vino la UME. Hay luces fundidas, radiadores que gotean, humedades, una cocina con equipamiento insuficiente, un jardín ruinoso…La limpieza del centro, además, no es la que debería tener. Los familiares seguimos esperando que se nos faciliten los menús de los residentes y no se emplean los medios que deberían para llevar caliente la comida a las habitaciones. Se la comen fría. Las videollamadas e información a familiares no cumplen la actual legislación vigente: el pasado jueves, a una familia que llevaba una semana sin ver a su familiar por medios telemáticos, le hicieron una llamada de 3 minutos. Igualmente no hay un control adecuado del dinero de cada residente. Son tantos los problemas de que adolece esta residencia que volvemos por enésima vez a reclamar una intervención de esta Residencia por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y un comienzo urgente de las obras y reformas prometidas por Generalitat. Respecto de la vacunación en esta residencia, el pasado jueves 25 de febrero, se iba a vacunar de la primera dosis al grupo que ya negativizó el pasado 19 de febrero, pero se ha aplazado incomprensiblemente esa vacunación una semana y se prevé que se vacunarán de primera dosis el 5 de marzo a ese grupo de residentes y trabajadores junto con la segunda dosis de los que se vacunaron el 11 de febrero de primera. Cuanto antes se vacune de las dosis a todos, antes podrán dejar de estar aislados y tratar de volver a la “normalidad”. En este sentido estamos esperando que Generalitat disponga de una nueva legislación menos restrictiva para todas las Residencias del territorio valenciano, como se ha hecho en otras Comunidades Autónomas. Se deben eliminar aislamientos y se les debe poder permitir pasear por el exterior con sus familiares. Si hay algo que no tienen las personas mayores es tiempo. Si se levantan algunas restricciones para el resto de la ciudadanía, también debe hacerse con ellos, los mayores, y más estando vacunados. No son ciudadanos de segunda".