L’Assemblea 8M Elx ha anunciado hoy que prepara ciberacciones y actividades en los balcones para el próximo 8 de marzo. "No habrá manifestación, concentración ni huelga durante la jornada del Día de la Mujer", afirma en un comunicado en el que invita a todas las mujeres a participar activamente en las acciones del próximo 8 de marzo, ya que no se ha convocado huelga y, para respetar las medidas sanitarias, no se hará concentración.

L’Assemblea 8M Elx, que trabaja desde 2017 para organizar actividades y actos reivindicativos del Día de la Mujer, propone un día seguro para tener presencia en las calles: colgar el delantal, la escoba y carteles en los balcones. Además, las acciones online comenzaron con la publicación de referentes de mujeres científicas y continua con la propuesta de 3 ciberacciones. La primera convoca a las mujeres a compartir por escrito, por audio o por vídeo lo que han aprendido de las mujeres de su entorno, la segunda las invita a hacerse una foto con un cartel con sus reivindicaciones y la tercera compartir experiencias de sororidad y solidaridad durante la pandemia. L’Assemblea considera que "el patriarcado es un problema estructural y es necesario alzar la voz y enfrentarlo para poner fin a la discriminación y las violencias machistas que condicionan y coartan las vidas de las mujeres".

“Seguimos aquí” es el lema al que se unen las mujeres para tener presencia y no olvidar que la lucha continua. La pandemia ha hecho más graves problemas que ya existían y ha dejado clara la carga de trabajo, a veces no reconocida, que soportan las mujeres. Hay motivos por los que sumarse a las reivindicaciones del 8M y no olvidar que, si las mujeres paran, el mundo se para.