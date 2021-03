Cultura autoriza cubrir las catas del Mercado y la valla se quitará en un mes

El alcalde aseguró que los trabajos serán inminentes. De hecho, ayer por la tarde varios operarios ya iniciaron el replanteo y cubrieron la zona con una tela de algodón. Según el primer edil, la cubrición podría estar finalizada en menos de un mes y con la retirada del vallado consiguiente se recuperaría la normalidad en la zona tal y como demandan los residentes.

Desde diciembre de 2019 el Ayuntamiento intentaba que Cultura autorizara la cubrición de los restos arqueológicos pero no era posible porque Conselleria consideraba que Aparcisa tenía el derecho como promotor de los trabajos y que acceder a lo que pedía el equipo de gobierno necesitaba de un acuerdo previo con la concesionaria. La mercantil, que se negó a ello, presentó un recurso contra el Consistorio para que no pudiera tocar sus catas arqueológicas después de que el alcalde anunciase a principios de 2020 el inicio del expediente para anular la concesión.

Aparcisa no se pronunció ayer sobre esta decisión del Ayuntamiento y sobre el hecho de que haya ocupado la zona vallada donde desarrolló hasta tres fases distintas del proceso de excavación, del que aún quedaba pendiente una cuarta que no se realizó porque el equipo de gobierno entendió que no tenía sentido pues el proyecto que había firmado con la mercantil la que fuera alcaldesa Mercedes Alonso (PP) nunca se iba a ejecutar por los daños que acarrearía al Misteri (por su cercanía) o al patrimonio de la ciudad soterrado junto al mercado.

Lo que es una evidencia es que esta situación se ha alargado en el tiempo de forma excesiva y ha generado una sensación de desolación en la zona. Además, se ha agravado la accesibilidad porque las aceras son mucho más estrechas desde que las calles están levantadas.

Los residentes han manifestado varias veces que ha aumentado también la insalubridad ya que a las excavaciones han generado basuras, desde cigarrillos a latas de refresco que tiran los viandantes más incívicos. Por ello, con esta autorización el Consistorio podrá no sólo devolver a la «normalidad» a la zona sino proteger los restos; mientras, los juzgados decidirán cómo acaba este asunto.

Los baños árabes no se tocarán hasta que se musealicen

Los baños árabes frente a la fachada del Mercado Central no se cubrirán como sí ocurrirá con el resto de catas arqueológicas. No se tomará una medida por el momento en cuanto a la musealización de las piezas. De la misma forma, el alcalde apuntó ayer que cuando se localice el refugio de la Guerra Civil con estos trabajos se espera que quede bien identificado y sea accesible para peatones y pueda incluso ser visitado.

El primer edil volivó a recordar que piensa lanzar un concurso de ideas dirigido a arquitectos y urbanistas con el que delimitar un proyecto que integre al mismo tiempo los Baños Árabes, los refugios de la Guerra Civil y que los una a la Plaza de la Fruta y la de las Flores. Todo ello en lo que es el espacio urbano más grande del centro de Elche.