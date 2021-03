– ¿Cómo se plantea el Ayuntamiento de Elche este año la conmemoración del Día de la Mujer?

Debido a la actual situación en que nos encontramos, y a pesar de las dificultades que ello comporta a la hora de poder realizar actividades y eventos en conmemoración de un día tan importante como es el 8 de marzo, la Concejalía de Igualdad ha apostado por mantener la constante presencia en la sociedad ilicitana en aras a visibilizar a las mujeres, el importante papel que juegan en nuestra sociedad y la reivindicación de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Nuestros proyectos de sensibilización y concienciación van, como siempre, dirigidos dos tipos de público en general. Por un lado, a la sociedad en su conjunto, a la ciudadanía ilicitano y, por otro, a la población escolar, al alumnado de nuestro municipio. Porque la prevención a estas edades es no solo fundamental sino también prioritaria y porque son el futuro de nuestra sociedad y es necesario que la construcción de las personas adultas de mañana esté sustentada bajo los valores de la igualdad y la no discriminación si queremos construir sociedades justas e igualitarias.

– ¿Puede concretar las actividades que se van a desarrollar?

Le resumo algunas de las actividades que vamos a desarrollar. La Campaña «Va a llegar el día», durante todo el mes de marzo por las calles del municipio. Visibilizando los problemas a los que se enfrentan las mujeres hoy en día. No a través de grandes hechos, pero sí a través de esos «pequeños detalles» que solamente viven las mujeres. Estas situaciones, momentos y realidades son difíciles de erradicar, ya que forman parte del imaginario colectivo de la sociedad. A las mujeres se les cuestiona como madres si lo son y también si no quieren serlo.

Habrán oído mil veces el «cómo va así vestida» o el «que gorda/delgada/alta/baja/rubia o morena está». Además, las mujeres temen ir solas por la calle, salir a hacer deporte por la noche e incluso, volver a casa. Ese piropo, que, en más de una ocasión, hemos oído por la calle, sin haberlo querido (por no hablar de los comentarios más obscenos). Ni tampoco evitar sentirse juzgadas y cohibidas por la sociedad y e incluso por ellas mismas «no subo esa foto no vaya a ser…».

Estas y otras situaciones se ven reflejadas en los diferentes mensajes de la campaña, que muestran las desigualdades a las que las mujeres se enfrentan hoy en día, pero que va a llegar el día en el que desaparezcan. Esta campaña de sensibilización llama la atención de la ciudadanía y trata todos estos momentos y situaciones con un tono positivo a la par que reivindicativo, a través de los códigos QR, ubicados en los mupis distribuidos por todo el municipio.

Presentación Guía de Prevención de la Violencia Digital, material de sensibilización y didáctico contra las diferentes formas de violencia de género digital. Dirigido al ámbito escolar, con alertas sobre reconocer todos tipo de violencias de género.

Obras de teatro que se representarán en Infantil, Primaria y Secundaria en los centros educativos de nuestro municipio con el único objetivo de trabajar la igualdad real y efectiva.

Taller de escritura creativa para mujeres. Día 8 de marzo: Acto institucional en el Ayuntamiento, visita al IES de Carrús para mostrar el apoyo al proyecto Ciudad de Mujeres y apoyo al acto organizado por Coordinadora Feminista Elche a las 19:00 horas. Este año con responsabilidad, desde los balcones de nuestras casas y sin manifestación. 12 de Marzo: realización de una webinar sobre los Retrocesos en los derechos de las mujeres en situaciones de crisis a cargo de Mar Esquembre, Rebeca Moreno Ponencia, Carmen Palomar y Laura Torres Gonzalo.

– ¿Qué acciones reivindicativas piensa que es importante realizar durante todo el año y no solo durante este día?

La visibilización de la mujer, de la discriminación de la cual es víctima directa. La denuncia de todas las situaciones de discriminación a las que se ve sometida son, por desgracia, una constante durante todo el año, lejos de fechas especiales o días conmemorativos.

Precisamente por ello, porque nos parece fundamental tomar conciencia como sociedad no solo de dichas situaciones sino también del poder y capacidad que tenemos como ciudadanía de cambiar las cosas y de construir, entre todas y todos, una sociedad más justa, desde la Concejalía de Igualdad desarrollamos acciones durante todo el año que denuncian la desigualdad y la violencia hacia las mujeres y sensibilicen a la población para poder liderar ese cambio.

Certamen literario, galardón empresa conciliadora, campañas de contratación, estrategias de contratación para el empleo, la mujer en el mundo del deporte, la salud de la mujer, la situación de semiesclavitud a las que se les somete en entornos de prostitución son algunas de las cuestiones que estamos abordando durante todo el año.

– ¿Por qué todo el mundo debería participar en lo que tienen programado para el 8-M?.

Sencillamente porque la igualdad es cosa de todas y todos. Transversal en todas las áreas de la vida. Porque son madres, son esposas, son hijas, son compañeras… Porque son la mitad de la población, pero, sobre todo, porque la igualdad de las mujeres en la sociedad y su empoderamiento nos beneficiará a todas las personas y hará este mundo un lugar más habitable, más amable, inclusivo y justo.

– Desde su punto de vista, ¿cree que estamos avanzando en lo que se refiere a igualdad?

Sería falso si dijera que no. Por supuesto que sí, que hemos avanzado mucho como sociedad. No olvidemos, además, en los años anteriores al covid-19, la multitudinaria participación que se venía produciendo en las marchas y concentraciones de los 8-M de 2018 y 2019, por poner algún ejemplo. Pero, sin desmerecer estos logros, no es menos cierto que todavía nos queda mucho por recorrer.

En estos días, por ejemplo, hemos sabido que el negocio esclavista que es la prostitución genera en nuestra comunidad nada más y nada menos que el 24% de nuestro PIB. Mientras haya gente que compre cuerpos bien por nueve meses o bien por nueve minutos, mientras haya mujeres a las que se les dificulta la carrera profesional, a las que se les impide la conciliación de la vida familiar y laboral, a las que se les agrede y violenta por la condición de mujeres, a las que no se trata en igualdad de condiciones que a los hombres en el deporte, en la cultura, en la educación y un largo etcétera, tendremos que seguir trabajando para avanzar como sociedad. En este propósito no pueden quedar asignaturas pendientes.

– ¿Qué piensa que es imprescindible para conseguir esa igualdad?

Es fundamental y prioritario que la sociedad en su conjunto trate y permita el ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho a todas las mujeres. Que la sociedad reconozca el importante y fundamental papel de las mujeres en la sociedad y en cada una de nuestras vidas, el potencial que tienen y con el que tanto aportan en el día a día. Es imprescindible abandonar posturas de sometimiento y discriminación machistas que se niegan a reconocerlas y que, al mismo tiempo, ejercen la violencia contra ellas como medio para acallar, reducir y subyugar la fuerza y la gran valía que tienen.

– ¿De qué manera se compromete Elche con los derechos de las mujeres?

Nuestro compromiso con y para la igualdad entre las mujeres y los hombres es firme y decidido. Desde la concejalía de Igualdad no vamos a cejar en nuestro empeño de contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria, camino que queremos recorrer de la mano y en compañía de toda la sociedad ilicitana en su conjunto.